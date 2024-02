Doma zazářil, i když v koutku duše pomýšlel ještě na víc. Dvacetiletý badmintonista Sokola České Budějovice Jan Janoštík se stal na mistrovství republiky doma v českobudějovické Sportovní hale mistrem republiky v deblu, ve dvouhře bral stříbro.

Jan Janoštík z českobudějovického Sokola patří do nejužší špičky českého badmintonu. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Nejprestižnější domácí turnaj se na jihu Čech konal po delší pauze už před rokem. „Je super, že se pořadatelům od nás ze Sokola podařilo vrátit mistrovství zase do Budějovic. Hrát doma je vždycky příjemnější,“ pochvaloval si.

Domácí prostředí to bylo ale tak trochu v uvozovkách, protože ve Sportovní hale se badminton běžně nehraje. Ten je doma v sokolovně. „Tam trénujeme a je tam také sídlo klubu. I když studuji vysokou školu v Brně, tak Budějovice jsou pořád můj domov a jsem strašně rád, že mistrovství bylo právě tady,“ říká lídr Sokola České Budějovice.

Předloni v Praze postoupil Janoštík ve dvouhře na mistrovství republiky do semifinále, loni byl doma v Budějovicích jako první Jihočech v historii ve finále a letos si tak trochu brousil zuby na premiérový titul v nejprestižnější disciplíně. „Loni tady chyběla naše jednička Honzou Louda, čímž se mi otevřela cesta do finále, i když v semifinále jsem se na postup pořádně nadřel. Hráli jsme s Lukášem Holubem na tři sety hodinový zápas. Ve finále jsem pak prohrál s plzeňským Jirkou Králem,“ připomíná loňský rok.

Letos si s Králem finálový duel při absenci Loudy zopakovali, oba potvrdili roli nejvýše nasazených hráčů a znovu se radoval Západočech, i když tentokrát po obrovské třísetové bitvě. „Porážka samozřejmě hrozně mrzí, ale jsem rád, že jsem se do finále dostal. Bylo potřeba překonat tři těžké soupeře a hrát pořád naplno. Nebylo jednoduché potvrdit roli nasazené dvojky.“

Chuť si spravil v deblu, který vyhráli spolu s Tadeášem Brázdou z Ivančic. „Dvouhra je priorita, ale za zlato ve čtyřhře jsem rád,“ připustil. Zahrál si také s Adélou Chadimovou z Brna mix a postoupili až do čtvrtfinále. „Mix jsme původně hrát neměl. Jeden z jeho účastníků ale onemocněl, tak jsem byl osloven. S Áďou Chadimovou se známe strašně dlouho a dobře, tak jsem s radostí kývl a suprově jsme si zahráli,“ ujistí.

Hrát doma před svými nejbližšími bylo pro Janoštíka obrovskou motivací. „Rodiče se mnou od mala jezdí prakticky na všechny turnaje a jsem za to rád. Přijeli by se podívat kamkoliv v republice. Do sportovky ale dorazil i zbytek rodiny a kamarádi. Hrozně mi pomáhá, že když máte v zápase těžkou chvíli a můžete pohledem zavítat do míst, kde sedí vaši blízcí,“ neskrývá.

Jan Janoštík studuje v Brně, kde také trénuje a hraje za Slatinu extraligu. Aktuálně je podle žebříčku českým hráčem číslo tři. O případné účasti na olympiádě v Paříži ale nepřemýšlí. „O olympiádě rozhodují body ze světového žebříčku, takže moje šance je minimální. Do Paříže odjede nejspíš náš nejlepší hráč Honza Louda, který je na světě v nejlepší čtyřicítce, což je neskutečný výsledek. Moc bych mu to přál, i Adamovi Mendrekovi s Ondrou Králem v deblu. Na minulé olympiádě poprvé od Pekingu 2008 nikdo z našich badmintonistů nereprezentoval, což byla škoda,“ říká.

Přestože patří vytáhlý Jihočech k našim nejlepším hráčům, prioritu ve sportu nemá. „Na prvním místě je pro mě studium na vysoké škole. V badmintonu musíte být v absolutní světové špičce, abyste se jím mohl nějak živit. Tam se nikdy nedostanu a ani takové ambice nemám. Určitě bych chtěl jednou získat náš mistrovský titul ve dvouhře, protože ten mi chybí do pomyslné sbírky. To zůstává mým velkým snem. Letos bych rád se Slatinou vyhrál extraligu,“ dává nahlédnout do svých plánů. „Ale jak už jsem řekl, škola je priorita,“ jedním dechem dodá.