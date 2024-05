Splnil si další mezník ve své kariéře, když vyhrál rozjížďku v Grand Prix. Jihočeský plochodrážní jezdec Jan Kvěch (22 let) obsadil ve druhém závodě mistrovství světa ve Varšavě se ziskem pěti bodů třinácté místo.

Jan Kvěch na Grand Prix ve Varšavě. | Foto: Deník/ Mateusz Wojcik

Jediný český stálý pilot v nejprestižnějším světovém seriálu nakonec nevylepšil dvanácté místo z úvodního závodu v Chorvatsku, ale přesto v Polsku zanechal velmi dobrý dojem. V první jízdě dojel třetí, druhou dokonce vyhrál, což se mu podařilo vůbec poprvé v kariéře, a patři k vážným aspirantům na postup do semifinále. V dalších třech rozjížďkách už ale přidal v té nejsilnější možné světové konkurenci je jeden bod a nakonec bral třináctou příčku.

Novinkou letošní sezony je bodovaná páteční kvalifikace, která se jela poprvé právě v polské metropoli. „Zajel jsem sedmý nejrychlejší čas, což bylo dobré. Z každé ze čtyř skupin ale postupoval jenom vítěz do speciální bodované rozjížďky. Mně to o jedno místo uteklo, ale celkově jsem byl s průběhem kvalifikace spokojený. Sedmé místo bylo slušné,“ ujistí Kvěch.

Ve Varšavě se jelo na fotbalovém stadionu, který byl jednorázově upraven pro plochou dráhu. „Něco takového jsem si vyzkoušel vůbec poprvé. Jednou jsme také netrefili nastavení motorky, protože dráha se hodně měnila tím, že byla postavena právě jenom na jeden závod,“ vysvětluje.

Jan Kvěch se napoprvé mezi světovou elitou neztratil, v Chorvatsku byl dvanáctý

Vůbec poprvé v životě také vyhrál rozjížďku v Grand Prix. „Z toho jsem měl velkou radost. Jenom škoda, že jsem pak udělal chybu a poztrácel nějaké body. To mě mrzelo, protože mým cílem byl postup do semifinále a stejně jako v Chorvatsku mi to o pár bodíků uteklo,“ neskrýval. „Věřím, že příště už se to podaří.“

Na tribunách stadionu ve Varšavě bylo až neuvěřitelných padesát osm tisíc diváků. „Atmosféra byla neskutečná,“ přikývne. „Bylo to pro mě něco nového a super zážitek,“ zdůrazní. „Nasbíral jsem zase spoustu nových zkušeností. Budu v tréninku tvrdě pracovat na tom, aby byly výsledky ještě lepší,“ ujistí.

Výsledky: 1. Doyle (Austr.), 2. Zmarzlik (Pol.), 3. Lambert (Brit.), 4. Vaculík (SR), 13. Kvěch (ČR). Průběžné pořadí Grand Prix: 1. Doyle 38, 2. J. Holder /Austr.) 32, 3. Zmarzlik 32, 4. Lambert 29, 5. Lindgren (Švéd.) 23, 6. Vaculík 21, 15. Kvěch 9.

Třetí závod se jede v sobotu v německém Landshutu.