Bude to historický moment pro celý český motoristický sport. Dlouhých šestnáct let čekala naše plochá dráha, než bude mít opět svého stálého zástupce v Grand Prix. Naposledy to byl v roce 2008 Lukáš Dryml, nyní na něj navazuje dvaadvacetiletý Jihočech Jan Kvěch.

Vítězná rozjížďka Jana Kvěcha při loňském závodě plochodrážní extraligy v Praze na Markétě. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Účast mezi nejlepšími světovými jezdci si musel rodák z Prkošína u Volyně vyjezdit v loňské sezoně v kvalifikačních kolech, která vrcholí závodem Challenge, z něhož si přímý postup zajistí nejlepší tři. „Challenge se mohou zúčastnit i jezdci z Grand Prix, a ti když jsou na prvních místech, tak se postup posouvá na další v pořadí. Skončil jsem pátý, ale tím, že právě přede mnou byli jezdci z Grand Prix Doyle a Vaculík, tak jsem si zajistil postup,“ popisuje svou cestu do nejprestižnějšího seriálu planety.

Splnil si tak jeden ze svých snů, že bude bojovat s nejlepšími plochodrážníky planety o titul mistra světa. Třeba dlouholetá jednička této disciplíny u nás Václav Milík na tuto metu nikdy nedosáhl. „Je to velký úspěch. Dostat se do Grand Prix byl můj sen už od mala. Ten jsem si splnil. A už mám další, že bych se mezi nejlepšími rád udržel i pro další sezonu,“ přeje si. „Chci se dobře připravit a zkusit se tam udržet.“ To by znamenalo umístit se do osmého místa konečného pořadí.

Závody světového šampionátu té nejvyšší kategorie okusil juniorský vicemistr světa zatím jen na divokou kartu doma v Praze na Markétě a jednou se navíc svezl v dánském Vojensu. „Loni jsem byl druhý náhradník pro celý seriál, ale nakonec jsem se dostal do závodu jenom právě ve Vojensu, kde mi to ale zrovna moc nevyšlo a vyjezdil jsem jenom dva bodíky. Byly to však další cenné zkušenosti a teď pojedu celý seriál, takže do toho mohu jít s čistou hlavou,“ ujistí.

S nejlepšími světovými jezdci v minulé sezoně až tolik do kontaktu nepřišel. „Jezdil jsem druhou nejvyšší polskou soutěž první ligu a víceméně všichni účastníci Grand Prix tam jedou extraligu. Ale se Zelenou Gorou se nám podařilo postoupit, takže letos budu také startovat v extralize. Když se mi budou vyhýbat zranění, tak by to mohla být parádní sezona, protože s nejlepšími světovými jezdci se budu potkávat jak v Polsku, tak na Grand Prix,“ pochvaluje si. Úvodní start v prestižní polské lize mu ale příliš nevyšel. Na stadionu nabité Wroclavi Zelena Gora prohrála 41:47 a Jihočech připsal na konto svého týmu pouhé dva bodíky.

Novinkou letošní desetidílné Grand Prix bude možnost získat body do celkové klasifikace už v kvalifikačním tréninku, který se jede na čas. Bude se to týkat závodů ve Varšavě a v Cardiffu. „Jízda na čas mi nevadí, protože starty nebývají mojí nejsilnější disciplínou. Ale při tréninku jsem si většinou zkoušel různé stopy a nejezdil jsem na nejlepší čas. Uvidíme, jak mi to bude sedět. Bude to pro mě zase nová zkušenost.“

Loňskou sezonu Kvěch nedokončil, když se zranil na druhém závodě mistrovství republiky jednotlivců v Březolupech, který ji prakticky uzavíral. „Po prvním závodě v Plzni jsem měl plný počet bodů. Ale při tréninku na závod v Březolupech jsem měl pád, když jsem na rovině zavadil o prkna. Bohužel jsem si nadvakrát zlomil ruku a musel jsem na operaci. Přišel jsem tak o možnost zabojovat o titul mistra republiky a také následný závod Grand Prix v Toruni, kde jsem měl startovat. Byla to škoda, ale naštěstí se stalo až na samotném konci sezony, takže jsem o tolik zase nepřišel,“ konstatuje.

Domácí tituly sbírá pravidelně Jihočechův velký rival Václav Milík. „Nějaká priorita to určitě není, ale mistra republiky bych chtěl také někdy vyhrát,“ souhlasně přikývne. „Zatím mi štěstí moc nepřálo, protože jsem se vždycky na nějaký závod zranil. A když se jedou v seriálu jenom dva, tak se to bodově dohnat nedá,“ jen pokrčí rameny.

Operovaná ruka už je naštěstí naprosto v pořádku a zimní přípravu mohl absolvovat úplně naplno. „Od listopadu funguji bez jakýchkoliv omezení,“ přikývne. „V zimní přestávce jsem pořádně zamakal na fyzičce. Trénoval jsme v Praze a dvakrát v týdnu jsem jezdil do Budějovic za Danem Feklem, se kterým spolupracuji už třetím rokem a on nejlépe ví, co potřebuji. Od začátku března už trénujeme na motorce na dráze,“ říká k zimní přípravě.

Grand Prix startuje 27. dubna v Chorvatsku, v Praze na Markétě se pojede 1. června. „Doufám, že se plochá dráha dostane zase trochu víc do médií. Moc se nepsalo o tom, že jsem postoupil do Grand Prix,“ mrzí Kvěcha, který kromě nejprestižnějšího světového seriálu, reprezentačních povinností a polské ligy pojede také českou extraligu za pražskou Markétu. První závod se jede v úterý právě ve svatostánku tohoto klubu v hlavním městě. „Přemýšlel jsem také o švédské nebo britské lize. Ale to teprve uvidíme. V úvodu sezony mám závodů dost.“