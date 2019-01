Týn nad Vltavou /FOTOGALERIE/ - Jihočech patří k nejlepším v České republice, trápí ho ale koleno

Kanoista Jan Luňáček by klidně mohl myslet na účast na olympijských hrách v Londýně. Velký sportovní talent se začal prosazovat už v juniorském věku. Na domácích vodách dokonce vybojoval titul mistra světa v kanoistickém maratonu. Zvládl i náročný přechod mezi dospělé. „Olympijskou nadějí ale nejsem,“ odpovídá přímo na dotaz Deníku:



Cítíte se být rok před OH v Londýně jihočeskou olympijskou nadějí?

Abych řekl pravdu, tak úplně se v této roli necítím. Vím, jak je strašně těžké se na olympiádu probojovat.



Byla by pro pro vás účast na OH v roce 2012 v Londýně splněním sportovního snu?

Samozřejmě. Asi jako pro většinu sportovců. Pokud bych se na olympiádu v budoucnu opravdu dostal, vážil bych si toho. Určitě bych to bral jako splnění snu.



Jste ochoten účasti na OH hodně obětovat? Podřizujete kanoistice také soukromý život?

Vlastně v tomto směru ani nemusí jít o olympiádu. I tak si myslím, že sportu hodně obětuju. Samozřejmě to zabere dost času, ale najdu si čas i na ostatní běžné věci v životě.



Jaké čeká olympioniky v Londýně konkrétně ve vašem sportu prostředí? Jste schopen posoudit, jaká bude pro kanoisty voda?

Z Anglie žádné zprávy nemám. Jen vím, že se údajně má jet závod na kanále, kde bude oproti běžným devíti pouze osm závodních drah.



Kdo je vaším největším konkurentem v boji o postup na OH?

Momentálně i trochu zdraví, budu muset jít na operaci s kolenem a na podzim začnu makat na novou sezonu. Snad už s kolenem zdravým.



Pokud se tedy společně budeme držet optimistického scénáře, na OH se opravdu dostanete, na jakou příčku se můžete v olympijském závodě nakonec probojovat?

Abych byl upřímný, myslím, že se na olympijské hry v Londýně nepodívám. Podle porovnání s ostatními soupeři letos v Čechách to vypadá, že budu muset ještě pořádně makat, abych vůbec mohl přemýšlet, že se dostanu třeba na tu další olympiádu v Rio de Janeiru.



Kdyby vám to tedy pro Londýn v roce 2012 opravdu nevyšlo, na Rio 2016 můžete myslet?

Dá se to tak říct. Ale do té doby mě opravdu ve sportu čeká ještě obrovská spousta tvrdé práce.