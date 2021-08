Trať dlouhá 22,5 kilometru vedla z Jilemnice na Zlaté návrší a Pihera se během závodu musel poprat s náročným kilometrovým stoupáním. Na cílový kopec v nadmořské výšce 1411 vyšplhal za dvě hodiny a jedenáct minut.

Závod pořádala Agentura Dobrý den z Pelhřimova a českobudějovický Jan Pihera je ve svých sedmdesáti pěti letech nejstarším Čechem, který tento náročný závod úspěšně absolvoval.

A nejedná se o jeho první zápis do České knihy rekordů. Jan Pihera je totiž pravidelným účastníkem závodu a předchozí zápis si vysloužil již v roce 2012. „Před devíti lety jsem trasu z Jilemnice na Zlaté návrší zvládl ještě rychleji než nyní. Tehdy byl do knihy rekordů zapsán můj čas dvě hodiny a devět minut. Tentokrát jsem se do České knihy rekordů dostal jako nejstarší závodník,“ usmívá se šťastný Jihočech.

V České knize rekordů ostatně najdeme i jména dalších jihočeských sportovců s handicapem. Zápis si za své sportovní výkony vysloužili plavci Arnošt Petráček, Martin Kovář či Běla Třebínová.

Pozoruhodného výkonu dosáhl v roce 2015 i Miroslav Motejzík ze Strakonic. Triatlonista s podkolenní amputací zvládl 3,8 km plavání, 180 km jízdu na kole a 42 km dlouhý běh za čtrnáct hodin a 37 minut.