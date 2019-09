„Nejstarší jsou Dřevěnice, pak už je hned náš turnaj,“ říká ředitel turnaje a jeho dobrá duše Jan Pinc.

První neděle v září se tradičně stala pro volejbalisty historickým setkáním pod vysokou sítí.

Místo: Kaliště u Lipí.

„Jsme hrdí na to, že můžeme být účastníky, že se zapíšeme do historie tohoto výjimečného turnaje.“

Za 65 let má ze všech největší právo bilancovat právě Jan Pinc. „Kaliště mělo v začátcích dvě mužstva, v letech 1954 – 58 mladé, kterým bylo 15 – 18 let.“ Hrávali: Jiří Homan, Josef Homan, Stanislav Našinec, Josef Honner, Václav Čížek, Jan Pinc a Jaroslav Španinger. „Starší generace hrávala pod názvem Starší páni,“ vzpomíná Pinc a přidává i jména volejbalistů: Ladislav Tolar, Adolf Mojžíš, Karel Tříska, Jan Honner, Karel Čížek, Ladislav Voráček. „To byla druhá generace po druhé světové válce.“

K samostatné historii patří také zmínka, kde byly zakotveny volejbalové kořeny. Volejbal se v ČR začal hrát v roce 1919 po první světové válce. Za průkopníky hry pod sítí jsou považováni českoslovenští vojáci. Pokračovatelé byli vysokoškoláci, studenti, skauti. „Zejména se hrávalo v trampských osadách.“ Hrávaly tělovýchovné organizace, Sokol a Dělnické tělovýchovné jednoty.

Propagátory byli v Kališti vysokoškoláci. Jan Pinc se vrací do roku 1924.

„Hrávali František Chaloupek, Josef Zikmund, František Pinc. Vždy tu byla nejméně tři mužstva z Kaliště a Třebína. Z Třebína to byli František a Jiří Loškové, Jan a Antonín Homanové.“

Po založení TJ Sokol Kaliště v roce 1954 se zde hrál okresní přebor až do roku 1958. Mladým volejbalistům bylo 15 – 17 let. V prvním roce skončili z deseti účastníků na sedmém místě, v roce 1957 na třetím. „V té době nebyla dorostenecká mužstva, tak z nás udělali dospěláky a hráli jsme se silnými soupeři,“ vzpomíná Pinc na duely s RH ČB, Husitou ČB, Slovanem ČB. Pozemními stavbami ČB, Sokolem Nová Ves.

Kaliště jsou vískou pod vrcholky Blanského lesa. „Vévodí jim Kleť,“ dodává Pinc a se zalíbením si prohlíží dominantu širokého okolí.

Letos uplynulo 640 let od první zmínky o této vísce (1379). Za 65 let volejbalového turnaje se objevila mužstva: Boršov, Břehov, Kaplice, Budvar ČB, Kvítkovice, Pozemní stavby, Mokré, Máj ČB, Třebín, Lipí, Habří, Mydlovary, Hlincová Hora, Záhorčice, Nová Ves a jiné. „Všechny tyto týmy patří do seznamu turnaje v Kališti u Lipí.“

Účastníci letošního ročníku, zástupci starší i mladé generace, si připomněli začátky turnaje v rámci okolí, okresu, ale také Jihočeského kraje a České republiky. Kališťský turnaj, jak už bylo zmíněno, je druhý nejstarší…

„Důležité je, že pokračujeme bez přerušení. Ať je počasí jakékoli, vždy se hrálo a hraje.“ Podle Pince přitahuje volejbal mladé lidi. „Nacházejí zde uplatnění ve volném čase, nesedí doma u počítačů a u televize, ale sportují. V každém mužstvu nacházíme mladé tváře, to dokresluje, že tento sport má nejen tradici, ale také základnu pro budoucnost,“ uvedl.

Přípravu hřiště pro 65. ročník turnaje měli na starosti místní občané. „Zejména hasiči s velitelem Václavem Sládkem a Janou Honnerovou, která už několik let patří jako bývalá místostarostka k organizátorům turnaje,“ říká Jan Pinc.

Hřiště je rovněž využíváno nohejbalovým mládím. Nohejbalisté letos uspořádali už pátý ročník turnaje za účasti pěti tříčlenných mužstev. „Nohejbalový turnaj byl zakončen rockovým, koncertem, dorazili zejména zástupci mladé generace.“ Místní skončili na druhém místě, hráli v sestavě: Jan Matějka, Dominik Dejčmar a Lukáš Trinkel.

Volejbalový turnaj v Kališti u Lipí dál ponese tradici. „Zejména spoléháme na mladé hráče, kterých se i letos v každém mužstvu objevilo několik,“ přidává Pinc dobrou zprávu pro budoucnost a příští léta.

První místo v 65. ročníku obsadili hráči ze Záhorčic. „Náš tým je téměř složený jako rodinný,“ přikyvuje Martin Krčmář, který byl dirigentem společně s nahrávačkou Nikolou Krlínovou (působí v týmu SK Třebín), dále v turnaji hráli: Jan Hegedüš, jeho sestra Monika, Jakub Hegedüš a Petra Honešlégrová.

Na druhém místě skončilo Habří, které nastupovalo v pěti volejbalistech. „Ve výsledkové listině se to ale neprojevilo, obhájili jsme druhé místo z loňského roku,“ usmívala se kapitánka Lucie Blažková.

Třetí místo obhájil pořádající tým z Kaliště. „Po tuhých zápasech s výbornými soupeři, jsme se ve stejné sestavě z minulých let i letos vyšplhali na bednu.“ Kapitánem byl Pavel Matoušek.

Čtvrtý byl Třebín. „Tento tým má ve znaku labuť, každý zápas začínali volejbalisté z Třebína právě pokřikem: labuť,“ všiml si Jan Pinc. Jako jediné mužstvo mělo zastoupení právě Třebíňáků. „Zápalem a srdcem jsme bránili barvy svého klubu,“ popisuje vedoucí týmu Jaroslav Homan, který jako trenér působí v Jihostroji.

Páté místo patří mužstvu SK Sokol Lipí. „V něm hrála směska volejbalistů z okolních vesnic, parta pohodových lidí, kteří hrají volejbal pro radost. Kališťského turnaje s zúčastnili už po osmadvacáté,“ pochválil ředitel turnaje Jan Pinc hráče z Lipí.. Kapitánka Tereza Novotná: „Vždy se tady sejdou super týmy, se kterými si dobře zahrajeme,“ uvedla a za všechny účastníky dodala: . „Už se těšíme na příští rok.“

Jan Pinc (ředitel, organizátor a také hráč turnaje): „Se 65. ročníkem volejbalového tunaje jsem spokojený. Zejména bojovnost hráčů byla ohromná. Spolu se starostou Jiřím Krčmářem jsme rozdali pamětní poháry a dorty. Všichni, kteří přispěli k tradici volejbalu, přejí hodně úspěchů v nové sezoně Jihostroji. Zejména v Lize mistrů. Turnaj jsme zakončili pokřikem hurááá, pokračovalo se s místní kapelou v tradiční zábavě. Slíbili jsem si, že se za rok sejdeme při 66. ročníku turnaje.“