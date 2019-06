České Budějovice - Jihočech Jan Suchan je z Tábora. V roli sportovního komentátora procestoval celý svět. Tentokrát dorazil do Ivaně.

Fotbalový tým Radiožurnálu totiž nastoupil na hřišti účastníka III. třídy břeclavského okresu. Hosté do něj vstoupili skvěle. Procházka a Kalvas zajistili svému týmu vedení 2:1. Procházka se trefil parádně, levačkou, Kalvas míč do sítě doslova donesl na mužné hrudi. Suchan se postavil post stopera a vytvořil neprostupnou hráz. "Je vidět, kdo o fotbal hraje a kdo o něm jenom mluví do rádia," vyprávěl v poločasové přestávce. Domácí byli pohyblivější, fotbalovější a svoji převahu přetavili v očekávané vítězství 7:2. Jihočech Suchan po utkání brilantně proměnil penaltu a byl jedním z lídrů na velmi vydařené pozápasové besedě.