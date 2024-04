Volejbalová extraliga vrcholí a Jihostroj se chystá na klíčový zápas. Domácí prostředí a podpora fanoušků mohou být rozhodující pro zisk titulu. Napětí stoupá, Jihostroj se připravuje na boj. Přijďte v červeném, vzkazuje PR a marketingový manažer klubu.

Jihostroji se povedlo v Praze Lvy jen rozdráždit | Video: Deník/ Kamil Jáša

V 18.00 začne v českobudějovické Sportovní hale 4. finále extraligy volejbalistů. Jihostroj přivítá Lvy. Asistent trenéra Kowala Jan Suchý po první výhře popisoval blokařský recept. "To vychází z našeho servisu. Podařilo se nám soupeře několikrát zatlačit k síti a blokovat vysoké míče, takže trojblokem se blokuje rozhodně lépe než po dobré přihrávce jedním blokem." Jenže v Praze už to tak jednoduché nebylo. Proto fanoušci i trenéři věří, že se podaří vytvořit prostředí, ve kterém Jihostroj zase bude skvěle servírovat. "Přijďte fandit v červených barvách, ať společně vytvoříme atmosféru, jaká tu ještě nebyla," vzkazuje manažer Matěj Mayer.

Hala bude plná. O tom není pochyb. Jihostroj touží po návratu na český volejbalový trůn. "Jsem pyšný na náš tým. Je to velký úspěch. Během sezony se nám moc nedařilo, ale jsem hrdý hlavně na to, že se nám v play off podařilo zahrát dobré zápasy a bojovat o titul," nechal se slyšet Jan Suchý.

Účast ve finále určitě bude hodnocena jako úspěch. Je ale velký rozdíl, jestli skončíte první nebo druhý, Znáte to. Historie si pamatuje jenom vítěze.

Zápas začne v 18.00, řídit ho budou rozhodčí Kovář a Grabovský. Poslední vstupenky jsou v prodeji na www.volejbalcb.cz. "Vstup na utkání chceme umožnit co nejvíce fanouškům, dodatečné vstupenky tak mohou být ještě uvolněny na pokladnách se začátkem zápasu v 18:00, a to v závislosti na aktuální využití kapacity Sportovní haly. Stejně jako v celé sezoně garantujeme místo k sezení pouze držitelům placených permanentek. Hlavních vchod bude otevřen od 16.30. Permanentkáři budou mít vyčleněn svůj speciální vchod, aby bylo odbavení fanoušků co nejrychlejší. Doporučujeme dorazit na utkání s dodatečným předstihem," vzkazují fanouškům z klubu.