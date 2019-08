Prachatice – Strakonická bikerka Jana Pichlíková absolvovala v sobotu svůj vůbec první Xterra triatlon a hned evropský šampionát. Nakonec z toho byl titul Mistryně Evropy ve své age group a kvalifikace na světový šampionát na Havaji.

„Někteří známí mi říkali, že by mi tento závod mohl vyhovovat. Že jsem bikerka a trať mi bude sedět a abych se nebála běhu. Rady mi dávala hlavně Kája Polívková a říkala, neboj se, běh bude do kopce a s kopce v terénu, fyzičku na to máš a zvládneš to. Ale jela jsem si to hlavně vyzkoušet s tím, že tu nechám vše, na co budu mít. Nakonec to šlo všechno nádherně, až jsem byla překvapená. Mám hroznou radost,“ svěřila se se svými pocity Jana Pichlíková.