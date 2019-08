Jeho favorizovaný kůň Mister Wesminster totiž odmítl skočit irskou lavici. „Není to typově kůň na takové závodiště, kde je většina překážek na levou ruku. Vyhnul se irské lavici a už jsem ho ně na ni nedostal,“ vysvětluje. „Má vysokou třídu, což ukázal na rovinách, kde jako tříletý běhal s nejlepšími, ale v překážkách má stále svou hlavu. Zkoušíme na něj vymyslet různé typy závodišť i dostihů, ale zatím nám ukazuje, že jsme na něj krátcí,“ hořce se usměje.

Z Netolic si v minulosti odvezl úraz, který ho tehdy stál účast ve Velké pardubické. „Závodiště bylo dobře nachystané, ale běhá se tady jednou ročně. Jsou to dostihy, závodím tam, kde se zrovna závodí, ale jsou před námi důležitější dostihy,“ zdůrazní. „Příští rok však třeba přivezeme jiného koně, který se tady ukáže v lepším světle.“

Chuť si osmadvacetiletý žokej spravil výhrou v následujícím překážkovém dostihu Steeplechace EKOS.

S příjmením Kratochvíl se na závodišti Kratochvíle mohl cítit jako doma. „Je to zajímavá shoda, docela vtipné, ale jako domácí půdu to neberu,“ usměje se.

Hlavním cílem bude pro ambiciózního žokeje jako každý rok říjnová Velká pardubická. Posadí se opět do sedla předloňského vítěze No Time To Lose. „Zkusíme udělat zase nějaký podobný výsledek,“ věří.