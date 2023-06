Mezinárodní baseballový a softballový turnaj, který hostilo hřiště Eagles Parku, byl hlavním tématem baseballové rodiny v minulých dnech. Hluboká nad Vltavou se chystá na pátek 30. 6., kdy Sokol zajíždí na Vysočinu k duelu s Nuclears Třebíč – v pátek večer od 19. hodin a v sobotu 1. 7. od 13. hodin.

Baseball patří v Hluboké nad Vltavou ke klíčovým sportům | Video: Deník/ Sokol Hluboká

Baseballisté Sokola získali s Eagles Praha první vítěznou sérii v extraligové nadstavbě, šance na Top 4 ještě žije. Ve třetím kole nadstavby získali baseballisté Sokola Hluboká v duelu s Eagles Praha první vítězství v Top 6. Šance na semifinálové boje má se dvěma výhrami a šesti prohrami momentálně nejhorší ze všech šesti nejlepších týmů extraligy, stále ale žijí. V klubu působí i cizinci.

Sokol Hluboká – Eagles Praha 8:6

Baseballisté Sokola nevstoupili do pátečního večerního utkání ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké úplně šťastně, než se stačili rozkoukat, prohrávali v půlce první směny 0:3. Ale jako mnohokrát předtím zavelel do útoku Martin Mužík. V dohrávce trefil parádně dvoubodový homerun, letos svůj pátý, a přiblížil domácí na dostřel. Pak převzali otěže nadhazovači obou týmů, kteří tlumili jakékoliv pokusy pálkařů o změnu skóre. Domácí nadhazovač Japonec Takamune Ičige a německý nadhazovač Eagles Samuel Steigert předváděli v těchto pasážích vynikající práci a nepouštěli příliš běžce na mety.

Skóre se rozhýbalo po střídání na nadhozu v sedmé směně. Eagles přidali dva doběhy, ale Sokol pálil ještě lépe a připsal si během dohrávky bodů pět! Domácí otočili po zásluze skóre, v osmé směně přidal svůj třetí doběh v utkání domácí Camden Vasquez a na kopec přišel zápas zavřít Američan Joseph Evan Enea, který se chytil a v závěrečném tlaku pálkařů svého minulého týmu Eagles Praha povolil v deváté směně Pražanům jen jeden doběh. Sokol tak utrhl po zásluze a výborném výkonu první nadstavbový bod.

Sokol Hluboká – Eagles Praha 4:8Ale druhý bod v sobotním duelu, hraném s předstihem mezi dvěma bouřkovými vlnami, bohužel nepřidal. Proti byl robustní panamský nadhazovač Emmanuel Herrera, který na kopci vládl pevně prvních pět směn. Za tu dobu nasázeli Eagles Sokolu postupně sedm bodů. Jediný, kdo se proti němu z pálkařů Sokola efektivně prosadil, byl Joseph Evan Enea. Ten prožil velký den a vůbec povedený víkend, skvělou znalost triků svých bývalých spoluhráčů a trefil jeden dvoubodový a jeden jednobodový homerun! Prvním nádherným odpalem daleko za plot v páté směně korigoval z hrozivé nuly na kontě Sokola na 2:7, dalším už jen kosmeticky upravil skóre na závěrečných 4:8. Škoda, i přes špatný start Sokola bylo utkání herně vyrovnanější než výsledek.

Eagles Praha – Sokol Hluboká 6:9

V neděli se série přesunula do pražské Krče. Na nadhoz se proti startérovi Eagles Vasko Kolevovi postavila opora Sokola Alec Lemmon a až do začátku šesté směny americký nadhazovač udržel čisté konto. To Sokolu se vydařila hlavně druhá směna, v níž získal čtyři doběhy, a po páté směně vedl 5:0. Camden Vasquez trefil homerun. Pálkaři Eagles se prosadili až v šesté a sedmé směně vždy po dvou dobězích. V osmé směně ale dokázali Sokoli přidat další dva body a skórovali i v závěrečné deváté směně. Před dohrávkou deváté směny vedl Sokol po skvělém představení, které tentokrát táhli američtí pálkaři, nad Eagles 9:4, Joseph Enea jako closer pak v dohrávce povolil útočícím Eagles ještě dva doběhy, ale celkově předvedl v této sérii skvělou hru na pálce i na nadhozu a dovedl Sokol k druhému zaslouženému bodu.

Sokol tak má momentálně dvě výhry a šest proher a jedno odložené utkání k dobru, Třebíč na pátém místě má o výhru víc (3 výhry a 6 proher) a na čtvrté, poslední postupové příčce, jsou nyní Eagles, kteří mají 4 výhry a 5 proher. Nadstavba pokračuje čtvrtým kolem až v pátek 30. 6., kdy Sokol zajíždí na Vysočinu k duelu s Nuclears Třebíč – v pátek večer od 19. hodin a v sobotu 1. 7. od 13. hodin.