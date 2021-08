Ve sportovní kariéře prožila na hřišti krásné okamžiky. "Byla jsem v klubech, ve kterých je přátelská atmosféra, na to jsem vždy měla štěstí," přikyvuje Lucie Petrásková. Jmenuje Meteor Praha, Čechii. "Platí to i o klubech v Itálii a na Novém Zélandu," připomíná svá zahraniční angažmá. "Ledenice mi přirostly k srdci i jako rodina," vzkazuje na jih Čech. Podle Lucie Petráskové jsou Ledenice výbornou organizací. "Klobouk dolů před tím, co tam za práci odvádí Hanka Korčáková," připomíná obrovské úsilí, která Žralokům věnuje prezidentka úspěšného jihočeského klubu.

Ledenice dokonce Lucii připomínaly začátky v Pardubicích. "Jsem opravdu ráda, že jsem se rozhodla pro tuto změnu." A na srdci zahřály sympatickou softbalistku i sportovní úspěchy. "Třikrát po sobě jsme vyhrály českou extraligu," přikyvuje. "Po profesionální stránce to pro mě bylo nejlepší zakončení sportovní kariéry. Ledenicím bych chtěla za krásné roky moc poděkovat."

ME mužů 2021 sledovala s rodinou přímo v jeho dějišti. "Pojali jsme to výletově," usmívá se Lucie, která dokáže ocenit i krásy Jihočeského kraje. "Kvůli koronaviru mohli diváci do hlediště až na poslední finálový den," připomíná okolnosti, které jinak velmi vydařený šampionát provázely. "Jižní Čechy jsou krásné, cestovali jsme po městech, některé zápasy jsme viděli z pozice za plotem," přibližuje i lehce dobrodružné okamžiky. "Nebo jsme se dívali na televizi." Poslední finálový den si užili i s atmosférou. "To už jsme klukům fandili přímo na hřišti."

Zlato je podle Lucie Petráskové ve správných rukou. "Česká reprezentace dominuje celé Evropě, je škoda, že chlapský soft není na olympiádě, protože tento tým by se tam určitě dostal. Podle mě by uhrál i nějaký pěkný výsledek."

Lucie Petrásková pochválila organizátory ME. "Ti byli perfektní, museli dodržovat spoustu hygienických opatření, všechno bylo bez problémů, nedošlo k žádné nákaze. V Ledenicích všechno zvládli opravdu na jedničku." Lucie Petrásková považuje ME mužů 2021 za velmi povedené.

ME žen se odehrálo v Itálii. "To jsem sledovala na internetu. Českému týmu se po delší době podařilo přivézt medaili," hodnotí Lucie Petrásková bronzový úspěch. Česká reprezentace v boji o 3. místo porazila Izrael 2:0. "Tým prošel docela velikou generační obměnou, je v něm hodně mladých hráček, které ale ukázaly, jaký v sobě mají potenciál. Těším se na to, jak porostou, budu je sledovat."

Lucie Petrásková se synemZdroj: Deník/ archiv Lucie Petráskové

Česká ženská reprezentace sahala po účasti na OH. "Před dvěma roky se to nepovedlo, to je veliká škoda." Sen, který Lucie Petrásková a její spoluhráčky snily, se nepodařilo uskutečnit. "Byl to velký sen nás všech." V softbale se na OH prezentuje jen šest týmů. Z eurofarické kvalifikace postupoval jen vítěz. "Jasně dominovala Itálie." Italští trenéři navíc mohli využít posily z USA. "Buď v Americe studují, nebo jsou naturalizované. To byla pro Itálii veliká výhoda. V tom je rozdíl veliký." V praxi tak dochází ke konfrontaci českých amatérek s italskými profesionálkami. "Ale na juniorské úrovni jsou výkony vyrovnané, naše holky hrály letos výborně, vyhrály mistrovství Evropy, v dospělých jsou potom posily z Ameriky hodně znát." V Itálii se hraje dokonce profesionální liga, v Nizozemsku poloprofesionální.

Možná i proto Lucii Petráskovou tolik zajímaly výkony Italek na OH v Tokiu. "Byly to pěkné vyrovnané zápasy," zmiňuje atraktivní duely s USA, Kanadou a Japonskem. "Bohužel Italky nevyhrály žádný zápas, ale myslím, že z toho mají dobrý pocit, hrály opravdu pěkně."

Lucie Petrásková měla v olympijském turnaji svého favorita. "Fandila jsem Spojeným státům americkým, jsou tam moje oblíbené hráčky, které pro mě jsou i v softbalu vzorem." Palce držela i domácímu Japonsku. "To jsou dříči, vítězství na olympijských hrách si reprezentace Japonska zasloužila."

Aktuálně plní Lucie Petrásková mateřské povinnosti. "A užívám si to naplno," směje se sympatická dáma. "Máme osmiměsíčného syna, trávím s ním veškerý čas. Je to radost, která je úplně jiná než na hřišti. To se vůbec nedá porovnávat."

Svět softbalu neopustila. "Výkony a výsledky sledujeme, fandíme ledenickým hráčkám, za kterými jezdíme." A Lucie Petrásková přidává i dobrou zprávu pro český sport: "Chtěla bych se k softbalu určitě vrátit, ale spíš na pozici trenérky. A snad budeme mít víc dětí, tajně doufám, že budou sportovci, z obou stran mají v genech co zdědit." Jaký sport budou dělat? "To je náš domácí spor. Fotbal, nebo softbal. Spravedlivě bych vyeliminovala tyto dva sporty a uvidíme," říká Lucie Petrásková, která s rodinou žije v Pardubicích. "Ty jsou hokejovým městem, volbu necháme na dětech," dokumentuje, že své potomky bude podporovat v jakékoli činnosti, pro kterou se rozhodnou. "I kdyby to byla třeba dráha muzikanta," rozesmála se úspěšná česká softbalistka.