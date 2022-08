"Mně už vyhovují sporty, při kterých se nemusím moc hýbat," rozjímal u lipenského jezera na kurtu pro beachvolejbal. "Beach? To už vůbec ne. To se člověk boří, to je strašná dřina. Nejlepší je sport, kde není třeba pohyb, takový ale jsem zatím neviděl. Snad šachy, ale v nich moc dobrý nejsem," uvedl v dobrém rozmaru těsně před tím, než se vydal na dvacetikilometrovou trasu okolo Lipna. Autorem trati byl bronzový cyklista z MS a účastník olympijských her Lubor Tesař.