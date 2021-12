Tam nastartovala velmi úspěšná spolupráce, kterou radami posouvá dál trenér Radek Votava. I po pěti letech společné práce se učí nové věci. Zlepšují se? "Věřím, že ano," usmívá se Jaromír, který nejvíc slyší na oslovení Mirek. "Výsledky tomu nasvědčují, doufám, že jsme v tom zlepšování ještě neskončili."

Zmiňovaný český šampionát se s Pavlem Maňáskem povedl. A byl z toho zajímavý příběh, kterých v průběhu roku zase tak moc nenajdete. "Já chtěl hrát zápasy. Věděl jsem, že to může být na jedno utkání," popisuje Janáček svoje myšlenky. "Doba byla taková, že každý odehraný zápas, ať už je to kdekoli, byl přínosem," zmiňuje i nepříjemné okolnosti, které souvisely s koronavirovou pandemií. "Nakonec jsme zápasů hráli maximální možný počet," přibližuje cestu do finále. Nový parťák prokázal odvahu. "Nebál se hrát," souhlasně přikyvuje Mirek Janáček. "Dokázali jsme přizpůsobovat hru tomu, co on zvládne." To se nakonec ukázalo jako veliká českokrumlovská zbraň. Soupeři totiž hráli často na Maňáska. "On mi svojí dobrou udržovací hrou dokázal připravit pozici, že pro mě už to byla jenom lahůdka."

Janáček a Švejda na MS v HuelvěZdroj: Deník/ SKB ČK

A co úspěchu říkal tradiční deblový partner Tomáš Švejda, který se doma zotavoval z nemoci? "Trošku mu bylo smutno, že jsme nemohli hrát spolu, ale myslím, že měl i trošku radost z toho, jak jsme to zvládli."

V době, kdy netrénuje, se věnuje škole. Studiu. "Na základní škole mi moc nešly biologie a chemie," nezaváhal ani chviličku Jaromír Janáček nad odtázkou, čím v kariéře, až jednou skončí s badmintonem, určitě nebude. A čím naopak bude? "Studuju Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, obor technika a logistka. Hodně cestujeme po turnajích, tak sleduju v praxi, jak to chodí, je to obor, který mi přirostl k srdci a baví mě." Dokončuje bakalářské studium a pak se uvidí. Aktuálně sportovní kroky Janáčka se Švejdou směřují k roku 2023, kdy se v Polsku uskuteční Evropské hry. "Krásné by bylo čtvrtfinále," zasnil se Jaromír Janáček.