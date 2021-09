Teď už moc nejezdí. Na kole jen s rodinou. "Pokud vyjedeme, tak je to horské kolo, ale není nějak čas," usmívá se.

Sledoval jste olympijský závod v Tokiu, který mají fanoušci sportu ještě v živé paměti?

Olympiádu jsem sledoval dost pozorně. Také my tam tehdy dojížděli jednu etapu u hory Fudži. Vzpomněl jsem si na ty okruhy, ty byly motocyklové, vzpomínám si, že okolo byl strašný smog, cyklisty hodně trápil, když jsme dojížděli, nemohli jsme pořádně dýchat.

Hora Fudži je pro Japonce posvátná. Vnímá cyklkista okolí, kterým projíždí?

Moc ne. To spíš se seznamujeme s terénem před etapou. Při závodě máte úplně jiné starosti. Člověk samozřejmě věděl, kudy jede, ale při závodě většinou čas není.

Olympijské hry jsou určitě jedním z vrcholů sportovní kariéry, platí to i pro vás?

Určitě.

Vy jste odjel na OH v Barceloně časovku družstev na 100 km společně s Liptákem, Padrnosem a Trkalem. Byli jste osmí. To je přece krásný výsledek, nemyslíte?

Pro mě je to zklamání.

Vážně?

Opravdu. Osm kilometrů před cílem jsme jeli na medailových pozicích. Pamatuju si to moc dobře. Bylo to velké zklamání.

I po třiceti letech to tak intenzivně vnímáte?

I po takové době. Měli jsme velký náskok před čtvrtými Francouzi. My jeli na medaili. Ale na posledním úseku nás v krátké dově postihly dva defekty. Jedna byla klasika, druhý ale byl kuriozní. Miro Lipták vytočil střed. My museli čekat na třetího s defektem - s klasickou píchlou gumou, všechno se nám tehdy rozsypalo. Skončili jsme osmí. Doteď říkám, že je to obrovské zklamání, doteď, když se na to ptáte, tak to tak cítím. Naše cíle byly daleko vyšší.

Jaroslav Bílek patří k legendám české cyklistikyZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Ještě se někdy s bývalými kolegy ze sestavy z Barcelony potkáte?

Vůbec ne. Občas s Padrnosem. To je asi tak všechno. Nějak v rámci mojí pracovní vytíženosti ani nemám čas. Prostě jsem šel jinou cestou. Kolegové se třeba pohybují ve světě cyklistiky, prodávají kola, ale mě to nikdy netáhlo, nelákalo. Prostě když jsem skončil, tak jsem cyklistiku opustil.

V roce 1993 jste vyhrál celkové pořadí Závodu míru. Tím jste vstoupil mezi nesmrtelné legendy československé cyklistiky. Přitom sám říkáte, že tento úspěch nepovažujete za váš nejvýraznější. Proč?

Dodnes kolem mě o něm hodně lidí mluví. Často mi ho někdo připomíná. Ani nevím přesně, proč to neberu jako vrchol. Pro mě je daleko cennější, že jsem dokázal třikrát v těch letech vyhrát na Závodě míru zelený trikot pro nejlepšího vrchaře (1993, 1994 a 1996 - pozn. red.). To je pro mě víc než to celkové prvenství. Tam jsme měli silný tým, v tom roce v podstatě mohli od nás vyhrát tři nebo čtyři závodníci. Vyšlo to tenkrát na mě. Takže to zase až tak prestižně neberu. Zajímavější výsledky byly z Japonska, z Austrálie a v Bohemii.

Už jste zmiňoval časovku na Tour Bohemia v roce 1999. Opravdu jste našel sílu v motivaci?

Byl to boj až do poslední chvíle. Opravdu do poslední etapy. Očekávalo se, že o ten žlutý trikot přijdu. Překvapivě opravdu ta motivace pro mě byla tak veliká, že jsem celkové prvenství uhájil.

Od 9. do 12. září se na jihočeských silnicích pojede etapový závod Okolo jižních Čech. Jak ho vnímáte?

Pořadatel Honza Hájek na něm každý rok udělá obrovský kus práce. Není to jednoduché. Párkrát jsme se o tom spolu bavili. Zaplaťpánbu za to, že tady nějaký závod někdo dělá. A tenhle je opravdu organizačně hodně náročný. Občas jsem se byl podívat, ale ne moc často, nemám moc času. Držím tomu palce, doufejme, že organizace poběží dobře, že nebudou nějaké problémy, jako dřív bývaly. Určitě je fajn, že se někdo najde tady na jihu a uspořádá veliký cyklistický etapový závod.

Centrum závodu je v J. Hradci, jede se po nových trasách, diváci si mohou peloton prohlédnout třeba ve Studené, v Č. Velenicích a v dalších městech. Bude trať dost náročná?

Já bych v jižních Čechách hledal kopečky na Šumavě, odkud pocházím, jsem rodák z Vimperka. Pak jsou pro cyklistiku ještě náročné Novohradské hory, kam jezdím ke kamarádům na běžky. Směrem k Rakousku žádné velké kopce nejsou, ale i tam se dá postavit náročná a zajímavá trať.