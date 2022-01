Vrcholem v roce 2021 bylo ME, které se hrálo na jihu Čech. V Ledenicích a v S. Ústí. "Ty přípravy byly hodně dlouhé. Nevědělo se, jestli se bude v roce 2020 hrát, pak mistrovství o rok odložila pandemie, až do dubna nebylo jasné ani v roce 2021, jestli se šampionát vůbec uskuteční." Nakonec se hrálo. V základní skupině bez diváků, finále už s fanoušky. "Tlak na organizátory a na náš klub byl obrovský," připouští Jaroslav Korčák. "A také na klub v Sezimově Ústí," doplnil.

Zemřel Vladimír Budínský, trénoval i Barboru Hrzánovou

V S. Ústí se představil také český reprezentační výběr. Jaroslav Korčák organizátory tamního klubu pochválil: "Sezimovo Ústí má krásný areál. Je nově postavený, neustále vylepšovaný. Jsem rád za tamní klub, že se tam mistrovství Evropy mohlo odehrát, ti, kteří tam pracují, měli čest se na této akci podílet." A Jaroslav Korčák přemýšlí i jako trenér národního týmu: "Z tohoto pohledu bylo dobře, že jsme se mohli ukázat ve více areálech než jen v Ledenicích."

Bohužel v Paříži v roce 2024 se softbal do programu OH nevejde. "Mrzí nás to ohromně. Mrzí to celý softbalový a baseballový svět, protože baseball také v Paříži nebude součástí her." Přesto čeští softbalisté zůstávají optimisty. "Věříme, že pro rok 2028, kdy se olympijské hry budou konat v Los Angeles, se náš sport na olympijskou scénu zase vrátí."