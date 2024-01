Jakub Rožboud, talentovaný bojovník z Třeboně, si na prestižním Světovém poháru v kickboxu v Itálii vybojoval tři bronzové medaile. Jeho cesta za úspěchem nebyla snadná, ale díky odhodlání a tvrdé přípravě s trenéry Mračkem a Zachem dokázal obstát i proti světové špičce.

Jakub Rožboud z Třeboně uspěl i ve světě | Video: Deník/ archiv Jakuba Rožbouda

Třeboňský taekwondista Jakub Rožboud, se zúčastnil závodů v taekwondo v Praze na Ataxon Open. Vedl si nad očekávání. "Už se mu nechtělo hubnout do své váhové kategorie třiašedesát kilogramů, čekala ho kategorie do devětašedesáti."

Zde svedl 4 těžké zápasy a vždy s vítězným koncem. "Nejtěžší byl s kolegou z reprezentace, ale i tento boj měl od začátku pod kontrolou." Pomyslnou třešničkou na dortu, bylo třetí místo v technických sestavách, kde se sešla celá špička české reprezentace. Po zaslouženém odpočinku se vydal na svoje první mezinárodní závody v kickboxu. "To je doplněk k taekwondo." Rožboud se stal mistrem ČR v kicklightu.

Čekala ho také cesta do Itálie, kde se konal Světový pohár v kickboxu. Akce se zúčastnilo přes 700 závodníků ze 16 zemí. "Jakub zde startoval celkem ve třech kategoriích a nevedl si vůbec špatně." První den ho čekaly dvě disciplíny a to kicklight mezi seniory do 63 kg a kicklight junioři taktéž do 63 kg. "Nejprve ho čekala ještě poslední juniorská kategorie. Zde v předkole prošel téměř s přehledem do semifinále přes italského protivníka. V semifinále ho čekal těžký soupeř. Chorvatský reprezentant. Po prvním kole Jakub prohrával o šest bodů." Na konci druhého kola se mu podařilo skóre těsně otočit, ale bohužel 2 vteřiny před koncem, dostal bodovanou techniku na hlavu a těsně prohrál o jediný bod. "Bylo z toho třetí místo a maximální spokojenost s prvním startem na této úrovni, i když malé zklamání z těsného výsledku tam bylo."

Jihostroj zklamal fanoušky, ti žádají hlavy hráčů, trenéra i manažera

O dvě hodiny později nastoupil do seniorské kategorie. Zde ho čekal v 1.kole domácí borec (34let). "Jisté obavy před zápasem byly, ale Kuba od samého začátku měl zápas pod kontrolou a s přehledem vyhrál a postoupil zaslouženě do semifinále." V boji o finále narazil na světovou šestku ze Slovinska. "Kuba svedl vyrovnaný boj, ale soupeř byl nad jeho síly. Prohrál o pouhé čtyři body. Byl to velmi cenný zápas a nasbírání zkušeností." Jihočech z Třeboně si domů odvezl 3. místo. "Druhý den ho čekala poslední kategorie lightcontact mezi seniory. "V prvním kole porazil soupeře z Itálie a v semifinále ho čekal asi nejtěžší možný soupeř. Světová špička z Ukrajiny. Kuba tahal od začátku za kratší konec provazu a soupeř zaslouženě vyhrál. I když Kuba bojoval a nedá se vůbec nic vytknout a soupeři zasadil několik dobrých a tvrdých úderů, bohužel to nestačilo a byla z toho dotřetice třetí příčka." Celkově si ze závodů odvezl zaslouženě tři bronzové medaile. "Byly to velmi cenné zkušenosti a věříme, že ho to bude posouvat dál a dál.

Teď Rožbouda čeká soustředění s českou reprezentaci v kicku. "O týden později budou velké závody v Německu a za další týden Světový pohár v Chorvatsku." Na závody se připravoval se svými trenéry v kicku s Jasnem Mračkem a Milanem Zachem.