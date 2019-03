Předseda svazu Miloslav Hlaváček bilancoval účast družstev v soutěžích v roce 2018. „V jihočeské oblasti se zúčastnilo celkem sto devatenáct týmů.“ Stejný počet se přihlásil i letos. „Je to o šest celků více než v roce 2017.“

Druhou ligu udržely Strakonice. Přibyl LTC ČB, který vyhrál jihočeskou divizi. Z té sestoupil tradiční účastník vyšších soutěží TK Písek. Nahradil ho vítěz KP I dospělých LTC Tábor. Nejlepší družstva z týmových soutěží mládeže postupovala na celostátní klání o tituly.

„Dílčím úspěchem bylo osmé místo mladšího žactva z Plané nad Lužnicí, kterému se povedlo postoupit do jedné ze dvou finálových čtyřčlenných skupin,“ rekapituloval svazový předseda.

Ve starším žactvu, v kadetech a v dorostu byl v oblasti na jihu Čech nejlepší LTC Tábor. „Sjednotili jsme ocenění nejlepších na letních a zimních přeborech jednotlivců,“ dodal Hlaváček. „Také mezi jednotlivci se účast zlepšila,“ konstatoval Kuka.

Trvá tradice trojutkání Horní Rakousy – Dolní Bavorsko – Jihočeský kraj. Mládež hraje v kategoriích do 12 a do 14 let. „Ve Steyru se konal už osmadvacátý ročník,“ připojil Kuka další zajímavý údaj. Jihočeši byli po výhře nad Rakušany 9:6 a prohře s Němci druzí.

A co letos?

Proběhne generálka na kulaté jubileum?

„Letos se bude hrát v Bavorsku,“ přikyvuje Kuka.

„A v příštím roce se na jihu Čech uskuteční třicátý ročník,“ doplňují členové vedení Jihočeského tenisového svazu, kteří považují tento turnaj za zajímavé i potřebné motivačního klání.

Výtečného úspěchu dosáhl písecký Petr Leipner. „Dokázal na domácích kurtech ve dvouhře vyhrát mezinárodní turnaj ETA do dvanácti let a ve čtyřhře postoupil do finále.“ Turnaj odehrálo 72 tenistů z 12 zemí. „Představili se Španělé, Francouzi nebo Němci.“ Leipner a Kamila Neradová byli vyhlášen Kanářími nadějemi jihočeské oblasti pro rok 2018.

„Chceme, aby se v kraji dál hrály soutěže družstev dospělých, abychom udrželi zájem mládeže, která bude časem hrát za dospělé,“ poznamenal Miloslav Hlaváček.

Ve středisku pro mládež bylo loni z jihočeské oblasti devět dívek a chlapců. „Letos jich bylo Českým tenisovým svazem schváleno osm.“

„Šanci získat místo ve středisku mají při dobrých výsledcích i další.“

V rámci valné hromady jihočeského tenisu byla vyhlášena nová tradice. „Odměnili jsme osobnost kraje.“

Jako první převzal cenu z gravírovaného skla pro Osobnost jihočeského tenisu Jaroslav Zíb.

Písecký rodák letos oslaví sedmdesátiny. „V tenisovém prostředí se pohybuje od osmi let a ani jednu sezonu nevynechal.“

Byl výtečným hráčem. Působil jako předseda krajského tenisu, pořádal soutěže i turnaje a je úspěšným koučem. „Mnohonásobně předčil nominační kritéria k zisku tohoto ocenění,“ uvedl Miloslav Hlaváček. „Osobností jihočeského tenisu je ten, kdo se nemusí představovat, když vstoupí do jakéhokoli tenisového areálu v kraji. Všichni ho znají,“ poznamenal místopředseda jihočeského svazu Vladimír Kuka.