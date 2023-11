Je tady druhý zápas volejbalové Ligy mistrů 2023/24. První doma. Jihostroj České Budějovice vstupuje do souboje s obrem. Jihočeši mají trumfy v rukou.

Volejbalista Jihostroje České Budějovice Michael Kovařík si zranil prst | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kvalita je jednoznačně na straně polského týmu. V minulé sezoně došel v Lize mistrů až do finále. Teď přijede do Českých Budějovic. V titulku zmiňujeme trumfy v rukou Jihostroje. Jaké jsou? Role outsidera. Domácí prostředí, ve kterém Jihočeši hrají o poznání lépe než v halách soupeřů. Diváci. Bude plný dům. Zápas začne v úterý v 17.00.

Hvězdami je polský tým nabitý. Těšit se můžete na souboj nahrávačů. Na domácí straně skvělý Brazilec Eduardo Carísio, na druhé straně kurtu bude charismatický Ital Banjamin Tonutti. Jeho osobní vizita? Narodil se 30.10. 1989 v Mulhouse. Měří 183 cm. Jeho nahrávky bývají rychlé, přesné a hlavně dokáže vymyslet i netradiční řešení.

Nejlepší výkon v sezoně na body nestačil. Jihostroj jede z Německa s nulou

Do hry by snad měly zasáhnout obě libera Jihostroje České Budějovice. Kovařík si zlomil prst, úplně stoprocentně zdravý není. To by ale měl být pro Jihostroj jen epizodní problém, na liberu se Michálek popral se svojí rolí v Německu velmi solidně. Vůbec by se z Lüneburgu daly vyzdvihnout individuální výkony. Carísio bravurní. Michálek solidní. Luengas dobře a van Schie místy skvěle. Jenže jako tým Jihostroj selhal. Po vydařeném prvním setu měla hra hostů sestupnou tendenci. Hlavně mentálně se zdálo, že po dvou setech Jihočeši nemají sílu na obrat. Podle trenéra Andrzeje Kowala byly na vině servis a příjem. Obě činnosti měl lepší soupeř.

Liga mistrů proti Jastrzebski Wegiel bude vrcholem této fáze sezony. "Vrcholem celé sezony," nechal se slyšet manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mifka. Optimisticky znějí slova z kanceláří. "Nad každým se dá vyhrát," říká trenér Kowal. ""Budeme hrát odvážně, nic jiného nám ani nezbývá," řekl manažer a dodal: "V naší hale jsme už několikrát dokázali, že umíme bojovat proti papírovým favoritům. Bude to svátek volejbalu, věřím, že to bude krásný zápas."