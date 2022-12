Únor bílý - po sílí. Řeč pranostik asi dobře znáte. Únor ale bude v Jihočeském kraji v roce 2023 patřit badmintonu. A to hned v začátku nejkratšího měsíce v roce. Od třetího do pátého února budou hrát v českobudějovické Sportovní hale o medaile nejlepší hráči z celé ČR!

Takový turnaj tu dlouho nebyl. Optikou posledního desetiletí to bude nejvýznamnější badmintonová akce v Jihočeském kraji. "Nenechte si ujít souboje nejlepších domácích hráčů a hráček a přijďte podpořit i Jihočechy," vzkazuje do měst a obcí příznivcům sportu místopředseda Jihočeského badmintonové svazu Radek Votava, který je zároveň předsedou SK Badminton Český Krumlov. Právě Českokrumlovští mají za sebou druhé kolo badmintonové extraligy. "Naše družstvo nastoupilo ke dvěma utkáním na domácí půdě. Tentokrát se muselo obejít bez nemocných Pavla Maňáska a Patrika Fucimana." Tým, který ve složení Lucie Černá, Soňa Hořínková, Jaromír Janáček, Tomáš Švejda doplnil ještě Marek Jakeš, podlehl favoritům na celkové vítězství družstvu Brno Slatina 2:5. "Stejný výsledek byl k vidění i v dalším utkání, kde naši nestačili na TJ Sokol Klimkovice." Po druhém kole je Č. Krumlov, který jako jediný v České republice nemá v týmu zahraniční hráče, na poslední příčce." Extraliga pokračuje 14.1. v Benátkách a 15.1. v Č. Krumlově.