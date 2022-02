Krize v českém sportu? Trend v úbytku dětí vypadá hrozivě

Olympiáda je v plném proudu. Fandíte nepřekonatelné Ester Ledecké a nezlomné Martině Sáblíkové? Dobře. Ale jak jsou na tom děti? Nikterak dobře. Podle nejnovějších údajů mají ke sportu dál než v dobách minulých. Za dvanáct let, až se rozhoří oheň pod pěti kruhy kdo ví kde, tak může být pohled na českou výpravu žalostný. A co především, v žalostném stavu by v takovém případě byla i velká část společnosti.

Mistrovství ČR v plavání 2021 v Plzni. | Foto: foto Svoboda

Pořád se ale může vše v dobré obrátit. V nejnovějším tématu z pondělního Sportovního deníku najdete podrobnosti, které popisují příběh akční rodiny, příklad drahého/levného plavání i upozornění od čelního funkcionáře. Varování Deníku: Trend v úbytku dětí je alarmující Kdepak babyboom, porodnost v Česku klesá. Ovšem varováním by měla být hlavně situace ve sportu. Tam ubývá dětí. Nehrají fotbal, tenis nebo nechodí na atletiku. Prostě se vyhýbají sportovním oddílům a kroužkům obloukem. Může za to bezesporu koronavirová doba, což odhalil i průzkum České unie sportu. Hned čtyřicet procent z dotázaných klubů uvedlo, že se jim loni na podzim po začátku školního roku nevrátil dostatečný počet dětí. Trend je alarmující. Příklady? Leckde oproti období před pandemií ztratily i sto členů z řad mládeže. Nezájem, finance… Důvodů je víc. „Sport se už musí stát skutečnou prioritou pro vládu a představitele státu. A to tak, že mu dá významnou propagaci. Společně musíme přesvědčit rodiče, že má velký smysl vést děti ke sportu a k pohybovým aktivitám v rámci organizovaných sportovních struktur,“ prohlásil šéf České unie sportu Miroslav Jansta. Fotbalista je "desetkrát dražší" než mažoretka. Více v příběhu ze Slovácka: Událost na Slovácku: Fotbalista (snad) pojede na koni, bude králem Hluku Příklad Deníku: Plavání není sport jen pro vyvolené Průzkum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně před pár lety odhalil šokující fakt, že až šest milionů obyvatel Česka neumí pořádně plavat. Na vině je spousta faktorů. Infrastruktura (ne v každém městě mají bazén), školství (špatný přístup už od raného věku) a rodiče (jde o prioritu i finance). V době koronaviru se neutěšená situace nezlepšila, naopak. Deník proto zjišťoval, kolik teď vlastně stojí plavecký kurz pro děti. Ceny se pochopitelně liší. Jejich výše závisí na lokalitě, věku a provozovateli. Sportovní oddíl vybírá na příspěvcích daleko méně než soukromá firma. Některé plavecké školy si neváhají účtovat 400 až 500 korun za jedinou hodinu. Pokud jde o výuku dvou až tří dětí, je to v pořádku, ovšem jsou i podnikatelé, kteří za tuto částku nahrnou do jedné dráhy na jednoho lektora deset dětí. Důležitá je proto takzvaná zkušební lekce nebo tip od přátel. Kde plavat? Tipy od reportérů DeníkuZdroj: Deník Doporučit lze i kurzy plavání od DDM (domy dětí a mládeže). Kupříkladu v Klatovech se platí pouhopouhých 630 korun za pololetí, což je vzhledem k počtu lekcí něco přes třicet korun za jednu. Plavání tak opravdu nemusí být jen pro vyvolené… Peking jako odraz reality. Český hokej tápe, vyhazov Pešána ale smysl nedává Ale pozor! Obecně platí, že nábory u levnějších škol jsou někdy plné bezprostředně po otevření.