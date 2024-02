Naděje českého cyklokrosu se upínají na štafetu, která se představí na mistrovství světa v Táboře hned v pátek. Sestava týmu slibuje zajímavý výkon, a to i díky účasti Zdeňka Štybara, který se po dvou kvalitních trénincích chystá na finiš. Na videu u tohoto článku máme okamžik, kdy Petr Balogh prohásil mistrovství světa za zahájené.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

Tak to se moc nečekalo. Informaci potvrdil na tiskové konferenci v Táboře trenér české cyklokrosové reprezentace Petr Klouček. Ve štafetě, která pojede svůj závod v pátek odpoledne, nebude chybět Zdeněk Štybar! Svoji bohatou kariéru zakončí v neděli v individuálním závodě. Program MS v cyklokrosu najdete tady: Program MS.

Klidně to může být z českého pohledu vrchol celého šampionátu. Ve 12.30 se na MS v cyklokrosu v Táboře pojede první závod. Budou to štafety. Někdo jimi opovrhuje, jiní se na závod namixovaných týmů těší. Složení české štafety je tentokrát opravdu velmi zajímavé. Jako první vyrazí na trať Václav Ježek. "Sázím na jeho lokty. Startovat umí," vysvětloval Klouček. "Vyzná se v tlačenici," uvedl doslova trenér, který se na závod štafet ohromně těší. Na druhý úsek postaví Kristýnu Zemanovou, která je v individuální kategorii největší českou nadějí, ve štafetě by mohla být pilířem. Jedním z pilířů. Třetí úsek svěřil trenér Klouček Kryštofu Bažantovi, čtvrtý Simoně Spěšné, pátý Amálii Gottwaldové. "Finišovat bude Zdeněk Štybar," potvrdil senzační zprávu trenér Petr Klouček. "Pojedu rád, nemám s tím problém, mám za sebou dva docela dobré tréninky, uvidíme, jak bude závod vyvíjet."

Petr Klouček přivezl v roce 1983 medaili z Birminghamu, teď chce další z Tábora

Petr Klouček po složitých úvahách o složení české štafety můžeme směle konstatovat: "Je to nesilnější, co máme k dispozici." Klouček vtipně glosoval požadavek prvního muže českého cyklokrosu, který požaduje šest českých medailí. "Tak mu jich přinesu sedm. Třeba jich šest vybojujeme hned ve štafetě," doplnil zkušený muž, který reálně v českém zabarvení vidí dva cenné kovy.