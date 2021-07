Je tady důležitý víkend. Sokol Hluboká v Top 6 extraligy

Po týdenní přestávce, v níž si řada hráčů Sokola Hluboká plnila své reprezentační povinnosti v rámci Pražského baseballového týdne v seniorském výběru ČR, reprezentaci do 23 let, reprezentaci do 18 let i výběru cizinců International Stars, pokračuje druhým kolem nadstavbová Top 6 baseballové extraligy.

Hluboká nad Vltavou hraje extraligu v baseballu | Video: Deník/ Sokol Hluboká

Ve druhém kole TOP 6 se Sokol utká s týmem Draci Brno. Draci zatím získali v prvním kole nadstavby dva body, když dokázali dvakrát porazit svého městského rivala Cardion Hrochy Brno. Sokol zatím získal jeden bod domácím vítězstvím nad Eagles Praha 8:1, v Praze v Eagles Parku dvakrát těsně prohrál 7:6 a 9:5. Hluboká nad Vltavou hraje extraligu v baseballuZdroj: Deník/ Sokol Hluboká V základní části extraligy dokázal Sokol Draky dvakrát přehrát 3:2 a 6:5 a v brněnském utkání podlehl 1:2. Všechny tři duely byly naprosto vyrovnané a rozhodoval vždy jediný doběh. Vyrovnané souboje proto slibuje i druhé kolo nadstavby o prvním červencovém víkendu. Série začíná v pátek 2. 7. v 19.00 v Brně – Komárově na Městském baseballovém stadiónu. Druhé utkání v Brně se odehraje v sobotu 3. 7. od 13.00 a v neděli se dočká i Hluboká, kde Sokol přivítá Draky na svém hřišti ve sportovně relaxačním areálu tradičně od 13 hodin. Startuje výjimečný šachový festival, na jihu jsou skvělí hráči Přečíst článek › Všechna utkání jsou streamována a vidět je můžete na webech pořádajících týmů /www.draci.cz, baseball-hluboka.cz/extraliga nebo na webu České baseballové asociace /tv.baseball.cz/, o živý komentář z domácího utkání se v neděli postarají Jan Kolář a Milan Mařík. Vzhledem k uvolnění protiepidemických opatření jsou na Hluboké pro diváky připraveny obě tribuny k sezení.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu