Druhé krajské finále středoškolských her definitivně rozhodne o tom, která jihočeská střední škola získá putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje. Vyvrcholení turnaje studentů ve volejbale bude probíhat 29. března na ZŠ Oskara Nedbala. Hejtman Jihočeského kraje předá pohár vítězům osobně.

Finále turnaje O pohár hejtmana Jihočeského kraje | Video: Deník/ Kamil Jáša

Okresní kola středoškolských her probíhala už od začátku školního roku. Zapojilo se do nich celkem 41 družstev ze 37 škol, která sehrála dohromady 86 zápasů. V rámci smíšených dvanáctičlenných družstev – každý tým se skládal ze šesti chlapců a šesti dívek – se do středoškolských her zapojilo 420 studentů a studentek, plus šestnáct rozhodčích.

Středoškolské hry se uskutečnily v sedmi městech Jihočeského kraje – Volyně, Vimperk, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a České Budějovice. Z každého okresu postoupilo nejlepší družstvo na první finálový turnaj, který se konal v prosinci. Vítězem prvního finále se stalo Gymnázium Česká, které má i pro druhý finálový turnaj ty nejvyšší ambice. Jeho soupeřem však budou další čtyři silné týmy, které skončily na druhém až pátém místě.

Účastníci druhého krajského finále O pohár hejtmana Jihočeského kraje: 1. Gymnázium České Budějovice, Česká 64, České Budějovice 2. Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice 3. Gymnázium Strakonice, Máchova 174, Strakonice 4. Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112, Český Krumlov 5. Gymnázium Soběslav, E. Beneše 449, Soběslav.

„Je skvělé, že se do středoškolských her zapojily všechny okresy. Tak hojnou účast jsme ani nečekali. Těším se na krásný sport a jsem zvědavý, kdo jako první získá pohár hejtmana Jihočeského kraje,“ říká hejtman Martin Kuba, který zve studenty, učitele i veřejnost na závěrečné krajské finále středoškolských her ve volejbale, které bude probíhat ve středu 29. března od 9 do 13 hodin na Základní škole Oskara Nedbala. Stejně jako při prvním finále bude akci moderovat Milan Džuba a studenty navštíví také hráči Jihostroje, kteří budou losovat týmy, které proti sobě nastoupí.

Na vyvrcholení celého projektu středoškolských her už se těší také jeho organizátor Tomáš Skolka. „Favoritem jsou českobudějovické školy, kde je líheň talentů obrovská. I když už jde o pohár, tak jsme především rádi, že se při středoškolských hrách sejdou studenti z různých škol a prostředí a užijí si příjemně strávený čas. Všichni finalisté se také mohou těšit na zajímavé ceny,“ usmívá se učitel ZŠ Oskara Nedbala a volejbalový trenér mládeže.