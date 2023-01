Je to turnaj jen pro ty nejlepší z nejlepších. Finále Pro Tour v beachvolebalu v Dauhá. Perušič se Schweinerem se loučili výhrou, která ale postup do play off neznamenala. Češi jasně potvrdili, že patří mezi nejlepší světové páry. Turnaj se může pochlubit celkovou dotaci 800 tisíc dolarů. Z pětičlenných skupin postoupily první tři páry do play off.