Cyklokros bude v úvodu roku 2024 pro příznivce sportu velkým tématem. Čtrnáctého ledna se pojede MČR, 2. - 4. února mistrovství světa. Všechno na trati v areálu Komora v Táboře. A v létě? Na stejné trati se budou prohánět děti v rámci olympijských her dětí a mládeže!

Mistrovství světa v cyklokrosu se v úvodu února pojede v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Podařilo unikátně propojit sport světových hvězd a dětí," přidává další zajímavou informaci akci hejtman Jihočeského kraje za ODS Martin Kuba. "V červnu se na stejné trati, na které pojedou velké světové hvězdy mistrovství světa, uskuteční závod olympijských her dětí a mládeže." Pořadatelem velké sportovní akce bude v létě právě Jihočeský kraj.

Pořadatelé MS 2024 mají všechno pod kontrolou. Kdyby bylo třeba, mohlo by se závodit hned zítra. Všechno je nachystáno, i ty nejmenší detaily organizační výbor v čele s Petrem Baloghem vyřešil. "Bude to největší sportovní akce roku na jihu Čech," říká hrdě Balogh.

Sám je perfekcionista. Nechce nikdy nic podcenit. Důraz klade i na výsledky. "Dal jsem Petru Kloučkovi úkol," odtajňuje, o čem se bavili s reprezentačním koučem českých cyklokrosařů. "Má cíl vybojovat na mistrovství světa šest medailí. Já slevovat nechci."

Dobrou zprávou pro všechny příznivce českého sportu je, že den co den do sedla bicyklu usedá trojnásobný mistr světa v kategorii Elite Zdeněk Štybar. "Pojedu už mistrovství České republiky, to bude ideální generálka. Trať v Táboře samozřejmě znám dokonale, ale v lednu si ji ještě osvěžím."

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba se těší na boje mezi nejlepšími světovými cyklokrosaři: "Je to obrovská akce. Vnímáme, že v úvodu února bude pozornost fanoušků cyklistiky upřena k Jihočeskému kraji. Jsme rádi, že se mistrovství světa uskuteční v Táboře, vážíme si toho, jak se v Táboře cyklistice věnují." Hejtman vnímá nejen sportovní, ale i společenský přesah MS 2024. "Pro nás to je nejen o sportu, ale pro celý Jihočeský kraj to je událost, za kterou se sjíždějí lidé. Jsme krajem, který je postaven na turismu, na službách turistům. Tuto událost vnímáme tak, že přináší pozornost do jihočeského regionu, nové zákazníky, nové turisty. Z našeho pohledu to je úžasná práce a poděkování patří všem, kteří u organizace mistrovství světa stojí." Hejtmanova slova doplnil Petr Balogh konkrétním údajem: "Očekáváme příjezd padesáti tisíc fanoušků." Budete mezi nimi?

