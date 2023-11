Badmintonová extraliga 2023 - 2024 bude mít svého zástupce také z Jihočeského kraje. Po odmítnutí vítěze baráže dostal českokrumlovský tým hrát i v této sezoně nejvyšší soutěž v České republice. To je dobrá zpráva pro všechny fanoušky. První domácí zápas se bude hrát na jihu Čech už v neděli.

Badmintonový trenér Radek Votava | Foto: Deník/ archiv

První kolo odehrají Českokrumlovští v sobotu. Extraliga nabídne zápas: BK Meteor Praha - SKB Český Krumlov. V neděli Jihočechy, které vede zkušený Radek Votava, čeká duel s velkým favoritem zápasu, celé extraligy…

1.kolo - neděle 29.10.2023 = SKB Český Krumlov - SK STAVOS Brno Slatina

Ve druhém kole je program následující: 2.kolo - sobota 16.12.2023 = B.O. Chance Ostrava Sportclub - SKB Český Krumlov, neděle 17.12.2023 = BK 1973 Benátky nad Jizerou - SKB Český Krumlov.

3. kolo: sobota 6.1.2024 = SKB Český Krumlov - BADMINTON FSpS MU, 3. kolo: neděle 7.1.2024 = BA Plzeň - SKB Český Krumlov.

4. kolo: neděle 25.2.2024 = SKB Český Krumlov - TJ Sokol Klimkovice

Fanoušci badmintonu dobře znají program jednotlivých zápasů, ale kdyby třeba někdo mířil do Českého Krumlova poprvé:

12:00 - otevření sportovní haly, 12:40 - předání sestav, 13:00 - zahájení utkání, 16:00 - předpokládaný konec utkání.

"První domácí utkání hrajeme tuto neděli od třinácti hodin," potvrzuje šéf klubu a trenér Radek Votava. "Hostíme úřadujícího mistra a asi i opět největšího favorita nového ročníku," říká o badmintonistech, kteří hrají s logem klubu SK Stavos Brno Slatina. "Brněnský celek se letos opírá o doslova světové hvězdy." A to je velká šance pro fanoušky badmintonu. Mohou v akci vidět na vlastní oči skvělé hráče: Brno má na soupisce deset zahraničních posil. "Jsou šesti různých zemí, hostují tam tři čeští reprezentanti," upřesňuje Radek Votava. Kdo by se mohl v Českém Krumlově v neděli objevit? "Například dánská legenda Hans-Kristian Vittinghus, bývalý osmý hráč světa a medailista z mistrovství Evropy, nebo Adam Hall a Kirsty Gilmour ze Skotska, oba se aktuálně pohybují ve světového třicítce a na svém kontě mají nejednu evropskou medaili. Slatina se bude moc spolehnout i na další dánské hráče," ukazuje Votava jména hráčů: Victor Svendsen, Jeppe Bay i Sara Lundgaard. "Ti mají opravdu výbornou bilanci z minulého ročníku." Premiérový ročník zažije Indonésan Andi Fadel Muhammad, který před nedávnem zvítězil na turnaji v Polsku a dokráčel až do finále MMČR v Praze.

Olympijský vítěz. Verner Lička. Na videu úžasně vypráví o životě. Fáral do dolu

Českokrumlovský tým nastoupí v tomto ročníku ve stejné sestavě, jako v té předešlé: Jaromír Janáček, Tomáš Švejda, Pavel Maňásek ml. (Badminton Rychnov nad Kněžnou) Marek Jakeš, Patrik Fuciman, Lucie Černá, Soňa Hořínková (TJ Slovan Vesec), Eliška Mikešová. Trenéři družstva: Radek Votava, Pavel Maňásek (Badminton Rychnov nad Kněžnou)

Z posledních 20 sezon Český Krumlov v české nejvyšší soutěži družstev dospělých strávil 15. "Jsme zvlášť hrdí na zisk dvou bronzů v sezonách 2004/2005 a 2014/2015 a k tomu čtyř čtvrtých míst. Tým byl a je historicky minimálně z osmdesáti procent složený z hráčů a hráček našeho klubu nebo dlouhodobě v klubu působících. Chceme extraligu hrát s vlastními hráči, chceme je vhodně doplnit o zajímavé, perspektivní tuzemské hráče. A pokud je řeč o ambicích, chceme v konkurenci klubů s mnohem vyšším rozpočtem obstát a předvést lepší sezónu, než byla ta poslední. Pro družstvo to je velká výzva," dodal Votava. "Smysl nám z dlouhodobého hlediska dává i to, že zmíněné opory začínají více a více doplňovat i zmínění junioři Pavel Maňásek ml., Patrik Fuciman a věřím, že na kurt se podívá i Eliška Mikešová. A k nim všem ryze klubový hráč Marek Jakeš, který je super parťákem na tréninku, v extraligových zápasech i mimo kurty."

Domácí utkání pro Jihočechy i letos budou svátkem. "Zápasy před domácím publikem nás prostě baví, což vychází z mnohaleté tradice, na kterou jsme pyšní." V roce 2024 oslaví Český Krumlov 50 let od založení klubu. "Samozřejmě hrdě reprezentovat Český Krumlov, město, které je nejenom krásné, ale i sportovní, je vždy čest." Kdo by měl být v roli osobnosti týmu? Janáček, Švejda, Černá a hostující Hořínková. "Všechno to jsou tuzemští hráči a oni budou tahouni našeho extraligového působení i v letošní sezoně. Mirek Janáček je univerzální hráč, i když se poslední roky soustředil výhradně na čtyřhru. Je i přirozeně více a více nepsaným kapitánem a parťákem pro mě a v extralize předvádí stále spolehlivé parádní výkony. Lucka Černá je další naší ženskou klubovou hvězdou a extraligu si vždy užívá. A jestli někdo hraje na domácích kurtech opravdu rád, tak je to právě ona a daří se jí skvěle. Tomáš Švejda se specializuje na páry a tato role ho čeká i v našem družstvu. Spoléháme na něj, stejně jako u Mirka s Luckou i u něho platí, že doma je doma. Soňa Hořínková u nás bude hostovat druhým rokem, věřím, že své výborné výkony v deblu s Luckou a mixu s Tomášem ještě posune o třídu výše. I na Soňu spoléháme," popsal některé hráče v extraligovém týmu jeho trenér Radek Votava.