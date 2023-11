Role papírového outsidera by Jihostroji mohla sedět. V extralize totiž, kamkoli Jihočeši přijedou, čeká se od nich výhra. Nejlépe tříbodová. Soupeři hrají uvolněně, a pokud jim risk vychází, mají favorité problém. Potvrdilo se to v Brně, v Kladně i v Karlových Varech. Potvrdilo se to ale i v Ostravě, odkud sice České Budějovice odvezly tři body, jenže k pátému setu moc nechybělo…