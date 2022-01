Právě předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky má v hlavě především táborský šampionát. "Pojede na něm Zdeněk Štybar," informoval Balogh a přidal i další pikantní informaci. "Prý se pokusí oslovit i Alaphilippa, se kterým jsou spolu v týmu a zkusíme zařídit, aby v Táboře startoval Peter Sagan," sahá do nejvyšších pater světové cyklistiky.

Po 40 letech se vrátilo do extraligy jméno Jaroslav Pouzar

Peter Sagan - Zdeněk Štybar a Julian Alaphilippe. To by bylo hvězdné trio. To by byla cyklistická podívaná jako hrom.

To by byla doslova senzace.

Teď se pohledy upírají za oceán. Informace přímo z USA přináší server cyklokros.cz. „Sestavu určíme na místě podle trati, zda bude bláto či sucho. Ale určitě pojedou Michael Boroš, Kateřina Nash a Kristýna Zemanová a o zbytku se rozhodne,“ řekl před startem štafety trenér Petr Klouček.

"Cesta byla bezproblémová, jen v Atlantě jsme čekali na spoj kolem čtyř a půl hodiny, takže se to někomu zdálo delší. V pořádku dorazila i veškerá výbava, takže první velký úkol, kterým bylo smontování všech kol, máme za sebou," dodal reprezentační kouč Petr Klouček.

Nominace ČR:

Juniorky: Vanda Dlasková, Eliška Hanáková, Kateřina Hladíková, Barbora Jeřábková, Julia Kopecky.

Junioři: František Hojka, Václav Ježek, Ondřej Novotný.

Muži U23: Matyáš Fiala, Matěj Stránský.

Ženy U23: Kristýna Zemanová.

Muži: Michael Boroš.

Ženy: Kateřina Nash.