Utkání semifinálové začne za stavu 2:1 na zápasy pro Jihostroj ve středu v 17.00. "Vždy je lepší, když se povede sehnat si vstupenky v předprodeji," nenápadně už při vstupu do play off naznačoval PR a marketingový manažer Jihostroje Matěj Mayer divákům, že o zápasy je obrovský zájem.

Stejně jako říkají trenéři a hráči, že musí uvažovat zápas od zápasu, také rekord této sezony v návštěvnosti se posunuje utkání od utkání. Zdá se, že velmi brzy padne hranice 2500 diváků. Možná už ve středu…

Série na tři vítězné zápasy bývají hodně nevyzpytatelné. Dokud nepadne na zem poslední balon, nikdy není hotovo. "Překvapit už se asi moc nemáme čím," uvažuje blokař Oliver Sedláček, který s narůstajícím počtem výměn v play off vnímá i fyzickou náročnost závěru sezony. "Je to velmi fyzicky náročné, na posilovnu prakticky není čas," vysvětluje reprezentant ČR, který se právě v závěru sezony dostal do skvělé formy. V této souvislosti by se Českým Budějovicím hodilo, kdyby se uzdravil blokař Ondrovič, který ale v semifinále prakticky nenastoupil a Jihostroj tak táhnou dva blokaři: Okolič a Sedláček.

Kladno sérii nevzdalo, ve středu Jihostroj čeká další zápas

Jihostroj se pokusí oproti předchozímu utkání zklidnit herní projev. Vymyslí trenér Kowal na soupeře překvapivý tah? Moc možností nemá. Oba celky, se, jak potvrdil Sedláček, znají naprosto dokonale. V okamžiku, kdy docházejí fyzické síly, pomohou emoce. "Člověk je v play off úplně jinak emočně nastavený než v základní části," uvažuje. "Když se vyhrává, noc nebolí," zopakoval léty ověřenu věc. Jihostroj by potřeboval ve středu večer vyhrát, cestovat za stavu 2:2 na zápasy zpátky do Kladna by bylo hodně nepříjemné.

V Jihostroji teď všechno klape, jak má. Tým si sedl s trenérem, fanoušci si i v zahraničních hráčích našli své hvězdy. Jen občas se některý z hráčů, nejčastěji Okolič, oboří po nepovedeném zákroku i na svého spoluhráče. Oliver Sedláček s tím žádný problém nemá: "Jsme profesionálové, emoce v zápasech musí být, ty tam budou vždy, je to lepší, než kdybychom okol sebe chodili a nic si neřekli."

Emotivní zápas začne v českobudějovické Sportovní hale ve středu v 17.00, rozhodovat ho budou Vlastimil Kovář a Zdeněk Grabovský.

Důležité bude, aby se do pohody dostal argentinský smečař Ignacio Luengas. Celkem pro svůj tým už získal 475 bodů. České Budějovice budou jeho přihrávku a spolehlivý útok z předních i ze zadní pozice hodně potřebovat. Argentinec z Buenos Aires si odpočinu, vyměnil rozbité boty a jde do třetího souboje s Kladnem.