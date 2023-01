Jakubovu slibnou fotbalovou kariéru zastavilo ve 14 letech zranění. Stává se to, Stačí jedna "špatná" vteřina. "Vazy v koleně," přikvyuje. Ale ne smutně. Něco skončilo, něco, a možná ještě zajímavějšího, pro něj začalo. Vrhl se do magického světa bojových umění. Je dokonce vicemistrem České republiky v MMA a medaile má i z velkých závodů brazilského jiu jitsu." Trénuje doma. Vážně. Kde? Ve Field gym. "Je to první tělocvična v Českých Budějovicích, která má nonstop provoz," šokuje Jakub Houra. Pokud vás přepadne touha zacvičit si ve tři hodiny ráno, máte možnost! Pokud chcete znát Hourův příběh dokonale, chystáme obsáhlejší článek.