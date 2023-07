Těšíte se na začátek volejbalové extraligy? Máte na co. Jihostroji bude nahrávat Brazilec. Už jeho jméno voní exotikou: : Eduardo Carísio Sobrinho. Seznamte se, budete se v Českých Budějovicích často potkávat.

Eduardo Carísio. | Video: Deník/ youtube

V Českých Budějovicích není nic jak bývalo. Oba nahrávači z Jihostroje v loňské sezoně skončili. Podle odborníků je právě post nahrávače pro souhru celého týmu klíčový. Na post nahrávače Jihostroje přichází Brazilec Carísio, do A týmu byl posunutý odchovanec Emmer.

Na klíčovou pozici volejbalisté Jihostroje získali posilu z prestižní brazilské Superligy. "Eduardo Carísio přichází z klubu Sesi São Paulo," potvrdilo vedení klubu. Na osobním kontě, a to je neméně důležitá okolnost, má i starty za reprezentaci Brazílie. Sedmadvacetiletý nahrávač měří 190 centimetrů a kromě bohatých zkušeností z brazilské soutěže odehrál také jednu sezonu v Evropě ve francouzské Ligue A.

"Eduardo Carísio by jako nahrávač číslo jedna měl být více než kvalitní náhradou za odcházejícího Matiase Girauda." Fanoušci se tedy mají zase na co těšit. "Brazilec své kvality prokázal v jedné z nejlepších klubových soutěží, kterou je brazilská Superliga. Po zkušenosti z francouzského Poitiers v sezoně 2021/22 ho lákalo zkusit další evropský klub, který má nejvyšší ambice. V Jihostroji podepsal smlouvu na sezonu 2023/24 s možností jejího prodloužení ze strany klubu i na další ročník.

„Když nám Mati Giraudo oznámil, že se chystá za novou výzvou do Francie, začali jsme se poohlížet po novém kvalitním nahrávači. Eduarda jsme dlouho sledovali a dostali jsme na něj pouze pozitivní reference. Mně osobně se moc líbí jeho styl nahrávky. Je to živý, tvořivý nahrávač, který už má něco napinkáno a neměl by mít problém s rolí lídra týmu, kterou od něj také očekáváme. Má velmi slušný servis, a přestože neměří dva metry, není slabinou ani na bloku. Jsem přesvědčený, že si svým stylem a zápalem pro hru ihned získá přízeň fanoušků,“ říká generální manažer Robert Mifka.