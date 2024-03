Běhání v přírodě jako cesta k harmonii těla i duše – to je filozofie Davida Vaše, běžeckého trenéra, který vyznává pohyb bez tlaku na výkon. Jak začít běhat s radostí a udržet si motivaci?

David Vaš vybízí partnery. Běhejte společně! | Video: Deník/ Kamil Jáša

Propagátor zdravého životního stylu, vytrvalec, běžecký trenér. To všechno je David Vaš. Jak je úžasný se jít jen tak proběhnout pro dobrý pocit? "I já jako profi běžec a běžecký trenér miluji, když mohu jen tak vyběhnout někam do lesa do přírody a neřešit tempo," říká a svoji myšlenku okamžitě rozvíjí. "Jen tak být sám sebou, užívat si tu nádheru kolem sebe a vnímat jen svůj dech."

V Českých Budějovicích moc rád vybíhá ze Sokolského ostrova směrem do Stromovky. "Pokud běžím dál, tak to rád protáhnu až do Branišovského lesa, případně na Hlubokou do zámeckého parku." Běh má podle Davida Vaše pomáhat. "Nesmíte moc tlačit na sebe a ne tolik na výkon."

Jak vnímá nejrůznější pohybové aktivity profesionál? "Běhu se věnuju na profesionální úrovni, ale stále tam u mě převládají radost a vášeň. Pomáhá mi to vyčistit si hlavu, odpočinout si od běžného pracovního režimu. Mám pak dobrý pocit." Pokud mu vyjde čas, rád vybíhá hned ráno. "Zejména z ranních běhů mám krásný pocit, to je naprostá nádhera. Je takový čerstvý vzduch, východy slunce taky někdy stojí za to. Je to i skvělé nastartování do nového dne." Držím se tedy hesla Běhej nebo sportuj s radostí.

Už brzy, konkrétně 8.dubna, spouští Vaš už druhý ročník online kurzu Jak začít běhat a nepřestat. Může to být příležitost třeba pro ty sportovce, kteří přemýšlejí, že chtějí začít běhat, jen nevědí jak.