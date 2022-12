Jihočech na Novém Zélandu. Marek Volf a jeho přání. Hala na odpalování

Ledenice a softbal. To patří v Jihočeském kraji neodmyslitelně k sobě. A Ledeničtí vyrážejí do celého světa. Veronika Pecková byla v Japonsku, Marek Volf je na Novém Zélandu. Jihočeši nikdy nezapomněli, odkud do světa vyrazili.

Marek Volf z Ledenic | Foto: Deník/ Žraloci Ledenice