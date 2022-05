Kdy jste u mikrofonu začínal?

V rozhlase jsem to začal zkoušet, anebo rozhlas se mnou, na jaře roku 2009. Cesta k reportování ale byla dlouhá, protože můj hlasový projev byl na začátku úplně nepoužitelný, takže by asi každý posluchač hned přeladil. Díky péči, kterou člověku bez talentu i hudebního sluchu věnovala Markéta Součková na hlasových školeních, jsem se k mikrofonu začal častěji dostávat zhruba po roce a půl. Dnes mám na kontě stovky odvysílaných fotbalových zápasů, desítky akcí biatlonistů nebo vodních slalomářů a čtyři olympiády.

Reportér Jan SuchanZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Mohli bychom připomenout vaši sportovní minulost a současnost?

To se musíme vrátit do mého jihočeského dětství a mládí. Ve druhé třídě jsem odehrál jeden zápas za hokejisty Tábora proti Slavii, vyhráli jsme 5:3 a já měl jednu druhou asistenci, pak jsem ale přešel k fotbalu, ke kterému jsem měl díky babičce, velké fotbalové fanynce, vždycky blíž. V FK Tábor to nestačilo ani na registračku a velkou stopu jsem nezanechal ani v Plané nad Lužnicí, ani v Sepekově. To si na mě spíš někdo může vzpomenout jako na rozhodčího, protože těch dlouhovlasých s proříznutou pusou po kraji moc neběhalo. Dnes už jen s láskou a nadváhou hraju v Praze legendární soutěž v malém fotbale Hanspaulku se svými kamarády, mezi kterými jich je stále několik z okolí Tábora.

Olympijské hry v Pekingu jsou tedy pro vás už čtvrtou olympijskou zkušeností?

Celkově čtvrtá olympiáda, z toho třetí zimní. Tak jako na všech předchozích se starám o biatlon, reportuju všechny jeho závody v přímém přenosu, ve dnech bez biatlonových závodů se podílím na přípravě olympijských studií, ve kterých vždy shrnujeme to nejpodstatnější ze všech sportovišť.

A co se vám z letošního Pekingu nejvíc vepsalo do paměti?

Další zlato Ester Ledecké je samozřejmě úžasné, ale u něj jsem nebyl osobně, takže to pro mě není až takový zážitek. Užil jsem si všechny dosavadní biatlonové závody. Strhující byl závěr smíšené štafety, poslední ranou zahozené zlato Markéty Davidové nebo závěrečnou střelbou pokažený útok na elitní desítku Mikuláše Karlíka. Doufám, že se ještě dočkám něčeho "většího", protože jsem zatím na každé olympiádě aspoň u jedné medaile byl.