České Budějovice - Mladí jihočeští sportovci dokončují poslední přípravy na letošní olympiádu dětí a mládeže v Liberci. Vlajkonošem výpravy bude dvojnásobný účastník olympiády jachtař Karel Lavický. Jihočeši by si chtěli oproti minulým hrám v Brně, kde skončili na jedenácté příčce, polepšit.

Jihočeši chtějí do první desítky. Věří si v triatlonu, střelbě či judu. | Foto: Deník

„Chtěli bychom se vejít do první desítky,“ říká jeden z vedoucích výpravy Jan Steinbauer. Do Liberce, ve kterém se ODM pro děti a mládež konají už podruhé, z jižních Čech vyrazí 244 mladých sportovců za doprovodu 45 trenérů. Jihočeská výprava si podle vedoucích Jana Steinbauera a Veroniky Novákové nejvíc věří v triatlonu, cyklistice, střelbě, ale i ve sportech, které budou k vidění poprvé, a to v letním biatlonu a judu. „Jména těch, kteří mohou uspět, známe. Zatím je ale nechceme prozrazovat,“ uvádí Steinbauer.