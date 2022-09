"Míra s Tomášem, kteří vycestovali do Japonska za podpory našeho klubu, Českého badmintonového svazu a svých sponzorů, čekalo už před samotnou cestou několik procedur. Od zajištění letenek, víz, pojištění až po PCR test s japonským potvrzením a vyplněním několika formulářů v povinné aplikaci. Když po více než čtyřiadvacetihodinové cestě dorazili do místa dění, let mezi Londýnem a Tokiem trval 14 hodin, čekalo je několik kontrol na letišti a kontrolní PCR test na hotelu. V nadcházejících dvou dnech pak poslední příprava před zahájením turnaje," popisuje jednotlivé kroky na stránkách českokrumlovského klubu trenér a předseda oddílu Radek Votava.