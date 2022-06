Z dalších výkonů - kvalifikace: ml. žactvo výška Valentýna Machartová (JH) 143, Lucie Paťhová (ČD) 138, Jan Kubák (ČD) a Matěj Bouška (Chyš) 150, 60 m Tony Votava (ČZ) 8,18 - os. rek., semifinále 60 m 9. Piskačová 8,31, 10. Voldřichová 8,32, 15. Kunzman 8,09, žactvo dálka Vojtěch Stříbrný (Sok) 580 - os. rek., koule Andrea Rypáčková (VS) 10,11, Kateřina Hlaváčová (Čéč) 10,05, 60 m Hlaváčová 8,07 - druhá v kraji, Lucie Chmátalová (VS) 8,19 - třetí, Jonáš Böhm (NB) 7,39 (w), Martin Dušek (VS) 7,43 (w), semifinále 4. Dušek 7,44, 5. Böhm 7,45 - os. rek., výška Tereza Čápová (VS) 156, 1. Rada 175 - oba postup, rozběhy 800 m 9. Adéla Štefanová 2:20,41 - os. rek., 13. Magdalena Šimánková (obě Sok) 2:21,99, 1500 m 2. Filip Toul (ČD) 4:27,45, Vojtěch Kopecký (Sok) 4:28,73.

Také v bazénu ve špici

Z plavců zaplavala v dopolední rozplavbě nejlepších letošních 200 kraul v kraji Adéla Preislerová z J. Hradce - dosavadní nejlepší výkon zlepšila o tři sekundy na 2:14,79! Z dalších výsledků: 200 motýlek 6. Sára Tylová (Fez) 2:44,11 - třetí v kraji, 14. Preislerová 2:50,29, 200 PZ 8. Matouš Vojtěšek (Pí) 2:30,96, 10. Hubert Bayernheimer (Fez) 2:31,66, 11. Jan Jehlík (Pí) 2:43,26, odpolední finále: 200 motýlek 12 let 3. Amálie Gubišová 2:56,88, 13 let 6. Jehlík 1:43,26, 14 let 5. Tylová 2:45,94, 100 znak 13 let 5. Ondřej Škvor (Pí) 1:11,55, 200 PZ 12 let 5. Richard Bašta 2:45,18, 7. Matěj Bursa 2:50,13, 13 let 4. Jehlík 2:30,64, 6. Vojtěšek 2:32,18, 13 let 5. Bayernheimer 2:29,99. výsledky finále na 200 kraul došly až po naší uzávěrce.