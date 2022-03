Jihočeši podporují Ukrajinu, připojili se i pořadatelé cyklistických závodů

Česká firma Rouvy se aktivně zapojila do humanitární podpory obyvatel Ukrajiny. Firma spustila akci “Ride for Ukraine”, do níž se mohou přidat všichni uživatelé aplikace Rouvy pro indoorové trénování na kole. Za každého cyklistu, který dokončí trasu kolem Kyjeva, pošle 1 Euro na Unicef.

Sportovci podporují Ukrajinu | Foto: Deník/ Rouvy

Zmírnit dopad válečných událostí na ukrajinské obyvatele se snaží nejen jednotlivci, ale i firmy a nejvíc efektivní je aktuálně podle charitativních organizací přímá finanční pomoc. Proto se do sbírek zapojil i tým Rouvy z jihočeského Vimperku. „Naši uživatelé jsou z celého světa a za každého, kdo se do této charitativní výzvy zapojí a dokončí nenáročnou virtuální trasu z okolí hlavního města Ukrajiny - Kyjeva, pošleme na účet Unicef jednou Euro. Odhadujeme, že celkem pošleme na humanitární pomoc lidem na Ukrajině nejméně 25 000 €. Tento formát pomoci jsme si už vyzkoušeli v době pandemie koronaviru a ukázalo se, že uživatelé Rouvy jsou ochotni pomáhat právě prostřednictvím sportu. Tuto výzvu posíláme na celou naší komunitu, tedy přibližně devíti stům tisíc cyklistů po celém světě. Považujeme za důležité, aby uživatelé Rouvy znali náš postoj k válce na Ukrajině,” doplnil Ceo Rouvy Petr Samek. Nádherný zápas. Volejbalisté Českých Budějovic vybojovali Český pohár Rouvy má ve svém týmu hned několik zahraničních zaměstnanců a to i z Ukrajiny. “Válka začala raketovými útoky a ostřelováno je i letiště poblíž mého rodného města Žytomyr. Ukrajina už hlásí desítky civilních obětí a mrtvé z řad vojáků. Je to těžká rána pro ekonomiku i infrastrukturu země, která se bude zotavovat roky - a to nyní nelze odhadnout, jak dlouho konflikt potrvá. Moji příbuzní a kamarádi jsou stále na Ukrajině a bojují za nezávislost. Proto jsem vděčný všem v České republice za jejich podporu,” řekl Jurij Rijaško, člen marketingového týmu Rouvy. Rouvy je součástí investorské skupiny Pale Fire Capital, která vyzvala k podpoře Ukrajiny a na okamžitou humanitární pomoc věnovala 22 milionů korun a pro uprchlíky zajistila 250 lůžek. Značka Rouvy vznikla v roce 2017. Zakladatelé Petr a Jiří Samkovi vymysleli zcela novou technologii augmented route (technologie, která kombinuje reálné 2D venkovní záběry s uměle vytvořenými vytváří 3D virtuální prostředí). Tato poměrně unikátní technologie simuluje indoor trénink v prostředí reálných cyklotras, včetně zátěže a výškového profilu trasy. V nabídce je několik tisíc tras, stovky v rozšířené realitě, spolupracují se světovými organizátory La Vuelta, Challenge Family nebo Tour de Suisse. Nyní rozvíjejí prostředí i pro běžce. Ačkoli mají nejvíce zákazníků v USA a stali se světovým hráčem v cyklo aplikacích (momentálně atakují čelní pozice žebříčku), zůstávají jako patrioti ve Vimperku a podporují cyklistiku u dětí na své alma mater.