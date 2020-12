Kamarádi mu přezdívali Silon. Málokdo věděl, kde k netradiční přezdívce přišel. "Byl to neuvěřitelný smečař," reagoval na sociálních sítích na smutnou zprávu jeho bývalý spoluhráč z dresu tehdejší Škody České Budějovice Jiří Šiller, který je teď úspěšným trenérem a v minulosti vedl dokonce i reprezentační tým žen.

Zdeněk Jindra zemřel v sobotu 5.12. ve věku 68 let. Jeho následovníci, volejbalisté Jihostroje Č. Budějovice ve čtvrtek nastoupí v Ústí nad Labem, nejlépe by, a velký bojovník Zdeněk Jindra by to jistě tak vnímal, památku zesnulého volejbalisty uctili vítězstvím za tři body. V éře Silona byly právě souboje tehdejší Chemičky Ústí nad Labem a Škody ČB mezi příznivci jihočeského volejbalu velmi oblíbené. Poslední rozloučení se Zdeňkem Jindrou proběhne v úterý 15.12. v 10.30 U Otýlie v Českých Budějovicích.