Dobrá Voda - Zatímco ruský svaz, coby pořadatel, měl tak jistotu jednoho týmu v soutěži, také jihočeští borci v roli obhájců PMEZ byli nasazeni přímo do závěrečného turnaje.

O místo ve finálovém turnaji musely ostatní týmy projít soutěží, která by je do finále nominovala. „Vzhledem k tomu, že švédští hráči tradičně do Ruska nelétají a týmy z Německa, Dánska, Polska, Rakouska, Slovenska, Maďarska, či Ukrajiny zatím nepředstavují velkou konkurenci, a navíc regule WTHA to umožňují, bylo nanejvýš pravděpodobné, že i třetí místo v turnaji zaplní nakonec celek z Ruska,“ vysvětluje lídr dobrovodského týmu Miloslav Mach.

Ve finále soutěže se tak představily kromě českého mistra z Dobré Vody dva celky z Ruska, týmy Maska Sankt Petersburg a Baltika SP. I přes to, že tým WIP Reklama nebyl v ruské metropoli zdaleka kompletní (Dobrá Voda hrála v sestavě: Petr Honsa, Jan Ludvík, Jan Mach, Miloslav Mach, Adam Svoboda a Václav Zíka) a oba ruské týmy se velice snažily ho o korunku nejúspěšnějšího týmu Evropy připravit, český mistr v soutěži jasně dominoval. „Opět, už podvanácté, jsme vyhráli Pohár mistrů evropských zemí.“

Jihočeši si tak stále suverénně drží pozici historicky nejlepšího evropského celku stolního hokeje.

Převahu dokázali čeští hráči naplnit i o den později, kdy se již tradičně konalo otevřené mistrovství Ruska – Russian open 2019.

„Také v tomto prestižním turnaji jednotlivců jsme jasně dominovali,“ říká Miloslav Mach a svá slova může doložit faktickými údaji. „Prvního domácího hráče jsme pustili až na šesté místo.“

V turnaji zvítězil Petr Honsa, před Miloslavem Machem a Janem Ludvíkem. Čtvrté místo vybojoval Václav Zíka (všichni WIP Reklama D. Voda) a páté Jakub Hasil (BHC Most). „Teprve potom přišla řada na domácí hráče,“ zopakoval Mach.

Šesté místo v Petrohradě obsadil Igor Baghmet a sedmé Pavel Nemudrov.

Na osmé místo se propracoval opět hráč jihočeského klubu Adam Svoboda.

Do elitní desítky se dále vešli devátý Vladimir Petrovskij a desátý Maksim Suprunenko. Další jihočeský hráč, Jan Mach, obsadil 21. pozici. Nejlepší ženou v turnaji byla na jedenácté pozici v celkovém pořadí prestižního turnaje Irina Belavinová.

Konečná tabulka PMEZ:

1. WIP Reklama Dobrá Voda Czech Republic

2. Baltika SP Russia

3. Maska St.Petersburg Russia