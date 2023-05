Faltýnovi cestují za sportem často. Tentokrát vybrali baseballový zážitek v Los Angeles. Podívejte se na video, fanoušci Motoru, Dynama a Jihostroje České Budějovice vyrazili na Dodger Stadium.

Faltýnovi na Dodgers Stadium v Los Angeles | Video: Deník

Není to poprvé, co vyrazili za sportem. Tentokrát do USA. Do Los Angeles. "Vydali jsme se na Major League Baseball," popisuje Josef Faltýn jeden z bodů velmi bohatého cestovatelského programu. V průběhu roku vyrážejí na nejrůznější sporty, doma v Českých Budějovicích převážně na hokejové zápasy Motoru, volejbalové Jihostroje a fotbalové Dynama.

A ve světě? NBA, NHL, teď baseball.

Los Angeles Dodgers je profesionální baseballový klub z Major League Baseball, který patří do západní divize National League. Klub byl založen v roce 1883 v Brooklynu, v roce 1958 se přestěhoval do Los Angeles. Teď na Dodger Stadium vyrazili za jedinečým sportovním zážitkem Jihočeši. Podívejte se na video.