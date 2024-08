Je velký sportovní fanoušek, politik, kovářovský patriot. Pavel Hroch navštívil olympijské hry v Paříži. Od roku 2012 je zastupitel Jihočeského kraje, mezi lety 2002 až 2022 byl starostou obce Kovářov na Písecku. Od ledna 2012 je předsedou politického hnutí Jihočeši 2012. "V každém případě to pro mě byl zážitek. Já osobně jsem se těšil strašně moc, protože za svůj život jsem poprvé byl na olympiádě. Moc mě těšilo, že tam mohu být." Pavel Hroch se v dějišti OH věnoval Jihočeské filharmonii. "Vážím si toho, že jsem mohl být v Paříži s tak skvělým sextetem Jihočeské filharmonie, která byla součástí hlavního zahájení v Českém olympijském domě a podílela se i na dalších projektech během olympijských her." Pavel Hroch se právem považuje za kovářovského patriota. Je i fanouškem českých sportovců? "V každém případě," odpověděl okamžitě. "Jsem fanoušek a jsem strašně rád a hrdý na to, že v Paříži bylo i jihočeské zastoupení. Lurdes Gloria, Manuel je skvělá."

Socha Věry Čáslavské před Českým olympijským domem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Hned v první dnech Jihočech nasál olympijskou atmosféru Paříže. "Hned při prvním kontaktu s Českým olympijským domem. A vlastně s Paříží. Je pravda, že v Paříži jsem byl naposledy v lednu letošního roku, kdy Jihočeská filharmonie také koncertovala s věhlasným světovým akordeonistou. A to musím říct, že byl pro mě také velký zážitek."

Pavel Hroch si domů přivezl spoustu zážitků, dlouho se zamyšleně díval na trojsochu Věry Čáslavské, která se točila přímo před Českým olympijským domem. "Umělecké dílo Davida Černého je úžasné. Musím říct, že to je dominanta právě Českého olympijského domu. A kdo jiný než Věra Čáslavská?"