Jak dopadli o víkendu jihočeští atleti?

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Jíra

Dorostenci v Třebíči: 100 m 6. Vojtěch Stříbrný 11,80 (r 11,72), 6. Adéla Chválová 13,13 (r 13,11), 7. Klára Konfrštová 13,22, 200 m 9. Kryštof Vebr 24,74, 10. Daniel Beneš 24,80, 11. Filip Kortan 24,91, 6. Konfrštová 26,49, 400 m 8. Štěpán Čáp 54,57, 9. Jan Hryzbil 55,20, 1. Nina Radová 57,54, 800 m 3. Hryzbil 2:03,07 - os. rek., 1500 m 3. Vojtěch Kopecký 4:17,10, 4. Antonín Kinšt 4:17,39, 8. Jakub Leština 4:36,23, 4. Marina Anna Pavlátová 5:54,52, 3000 m 1. Marie Tichá 11:21,34, 100 přek. 2. Radová 14,46, 300 přek. 4. Ema Albrechtová 44,30, 2000 m překážek 1. Adéla Holubová 6:59,33, 3. Adéla Štefanová 7:18,03, 6. Tereza Říhová 8:23,91, 1. Teodor Brcko 6:42,89 - os. rek., dálka Stříbrný 610 (reg. 604), výška 4. Lukáš Kvasnička 169, tyč 5. Jakub Binter 383 - os. rek., koule 5. Stříbrný 11,80, 7. Veronika Divišová 11,16, kladivo 9. Jiří Dohnal 23,52, 7. Divišová 33,54, oštěp 4. Kvasnička 44,86, 8. Čáp 36,22, 10. Silvie Julie Fiziková 32,70 - os. rek., mimo Dominika Škrletová 30,41, disk 6. Divišová 25,78, 4x100 děvčata 2. ČD 50,96, družstva chlapci 5. Sokol 77, 6. ČD 74, děvčata 6. ČD 86, 8. Sokol 76.

atletika ilustračníZdroj: Václav NovotnýJunioři v Edenu: 100 m 5. Martin Dušek 11,20, 10. Dom. Novotný 11,61, 5. Kat. Hanušová 12,95, 7. Lucie Chmátalová 12,94, 9. Kateřina Tomášková 13,26, 200 m 4. Dušek 22,65, 7. Chmátalová 26,92 - os. rek., 400 m 10. Petr Junek 54,97, 9. Kat. Marušová 63,36, 11. Michaela Rozmušová 64,01, 800 m 11. Jan Šustr 2:11,65, 4. Lucie Bahenská 2:23,35 - os. rek., 9. Andrea Nikodemová 2:32,25, 1500 m 5. Natálie Pospíšilová 5:20,95, 3000 m 5. Magdalena Zajícová 12:36,64, 100 přek. 2. Michaela Běhounová 15,54, 4. Melánie Turková 16,38, dálka 10. Jan Sobotka 565, 9. Harazinová 482 - os. rek., 10. Bára Borová 481, výška 6. Sobotka 179, 4. Tereza Čápová 160, 5. Kateřina Kolací 160, 6. Harazinová 154, koule 1. Žaneta Pivcová 12,60, 10. Andrea Rypáčková 10,44, 3. Libor Tupý 13,50, disk 5. Pivcová 36,19, 6. Vojtěch Rodr 35,13 - os. rek., oštěp 4. Tupý 47,19 - os. rek., 10. Jakub Pfeferle 40,05, kladivo 4. Rypáčková 35,03, 4x100 m 3. děvčata VS 50,81, chlapci 8. VS 45,81, 4x400 m chlapci 8. VS 3:48,96, děvčata 6. VS 4:23,94, družstva děvčata 5. VS 161, 8. Sokol 21, chlapci 5. VS 57,5, 6. ČD 48.

Žáci v Chebu: 150 m 14. Jakub Kunzman 18,65 - os. rek., 5. Sofie Janowiaková 19,64 - os. rek., 9. Laura Voldřichová 19,88, 300 m 3. Janowiaková 43,55 - os. rek., 14. Simona Piskačová 45,65, 800 m 5. Miloslav Suchý 2:12,08, 4. Natálie Voráčková 2:24,46, 7. Nina Zajícová 1:26,46, 1500 m 5. Jan Kubák 4:58,17 - os. rek., 3000 m 1. Jan Koptík 10:10,77, 100 přek. 7. Stela Chválová 15,93, 200 přek. 11. Filip Komárek 30,39, 1500 přek. 1. Barbora Plonerová 6:36,29 - os. rek., 4x300 m děvčata 4. Sokol (Plonerová, Zajícová, Radová, Pokorná) 3:01,69, disk 7. Jan Šíla 31,82, kladivo 8. Valerie Pilchová 24,26, 4. Karel Pinc 29,47, oštěp 1. Lucie Ježková 42,09 - krajský rekord, 5. Natálie Pokorná 35,69 - os. rek., 5. Komárek 41,33 - os. rek., 6. Matěj Kovačík 41,01, 7. Jan Beneda 40,83, koule 6. Pokorná 10,38, 7. Petra Štabrňáková 10,23, 8. Karel Pinc 10,55, dálka 2. Komárek 579 - os. rek., 1. Janowiaková 539 - os. rek., tyč 7. Beneda 287 - os. rek., 2. Voldřichová 271 - os. rek., 7. Linda Kupková 221, výška 1. Adam Fišer 179 - os. rek., 4. Šíla 170, 8. Kubák 161, 6. Tereza Sellnerová 148, chlapci 8. Sokol 81,5, 10. ČD 46, děvčata 5. Sokol 135, 10. NV 42.