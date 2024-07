Adéla Holubová a Filip Toul, studenti českobudějovického Gymnázia Česká, zazářili na mistrovství Evropy do 18 let v Banské Bystrici. Adéla triumfovala v běhu na 800 metrů s rekordním časem, zatímco Filip získal zlato na 1500 metrů. Oba mladí atleti tak potvrdili své výjimečné schopnosti a skvělé podmínky pro sport na jihu Čech. Další dvě zlaté přidali Michal a Nina Radovi.

Jsou spolužáci. Adéla Holubová a Filip Toul. Oba studují gymnázium na jihu Čech. V českobudějovickém Gymnáziu Česká mají pro sport, konkrétně pro atletiku výborné podmínky. Filip je členem SK Čtyři Dvory, Adéla reprezentuje Sokol České Budějovice. Právě na stadion Sokola se oba dívají z učeben prestižní školy.

Na Slovensku se oběma skvěle povedlo ME ve věkové kategorii do 18 let. V Banské Bystrici Adéla zvítězila na "půlce". V běhu na 800 metrů bojovala ve finiši, ve kterém předstihla o šest setin sekundy Kingovou z Velké Británie. Čas Holubové je úžasný: 2:04,23. Rekord šampionátu!

V úvodu víkendu bral zlato Filip Toul. Vyhrál běh na 1500 metrů.

Fantasticky si s konkurencí poradili také sourozenci Radovi (Sokol ČB). Michal a Nina své disciplíny na ME na Slovensku vyhráli, sbírka zlatých medailí spolužáků se rozrostla na 4!