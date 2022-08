Seriál je určen pro golfisty od 50 let. V kategorii mužů se hraje ve čtyřech věkových kategoriích, v ženách ve dvou. Všechny turnaje se hodnotí na stablefordové body. Vypsáno je osmnáct klání a do celkového pořadí se golfistům počítá třináct nejlepších výsledků.

Jedenáctý turnaj se hrál v Rakousku na hřišti Golf clubu St. Oswald. V rámci samostatných kol se hraje ve třech mužských a jedné společné ženské kategorii.

Výsledky turnaj v St. Oswaldu:

Muži do 61 let: 1. F. Holan 42 bodů, 2. M. Lašek 42, 3. V. Klíma 35, 4. M. Staněk 34, 5. F. Bican 33. Muži 62 – 69 let: 1. Z. Zunt 42, 2. V. Kabát 37, 3. R. Klacek 35, 4. J. Bruner 34, 5. T. Burian 33. Muži od 70 let: 1. V. Hnátek 32, 2. Š. Bicera 32, 3. P. Krček 31, 4. M. Šatava 30, 5. P. Hejč 29. Ženy: 1. R. Skronská 39, 2. J. Jandová 37, 3. Š. Prokopová 34, 4. J. Šárová 32, 5. D. Šragová 32.

Velkové pořadí po 11 turnajích:

Muži 50 – 59 let: 1. M. Staněk 394 bodů (11 odehraných turnajů), 2. P. Klimeš 337 (10), 3. M. Bém 319 (9, 4. J. Šimek 310 (10), 5. V. Klíma 310 (10).

Muži 60 – 65 let: 1. J. Škopek 353 (11), 2. J. Bašta 353 (11), 3. J. Bruner 336 (10), 4. P. Holý 324 (10), 5. R. Klacek 322 (10).

Muži 66 – 69 let: 1. F. Mikeš 381 (11), 2. V. Kabát 380 (11), 3. W. Jenšík 364 (11), 4. V. Peterka 330 (10), 5. M. Peterka 314 (10).

Muži od 70 let: 1. J. Roubín 355 (11), 2. V. Hnátek 325 (10), 3. J. Hrdlička 294 (9), 4. P. Hejč 293 (9), 5. P. Josek 290 (9).

Ženy 50 – 54 let: 1. J. Škopková 348 (11), 2. E. Roubínová 337 (11), 3. L. Nousková 271 (9), 4. M. Veselá 196 (7), 5. P. Šebestíková 135 (5).

Ženy od 65 let: 1. B. Benešová 332 (10), 2. D. Josková 322 (10), 3. V. Andělová 305 (9), 4. E. Řeháčková 298 (10), 5. A. Ostrejšová 260 (8).

Dvanáctý turnaj seriálu se hraje ve středu 10. srpna na hřišti rakouského GC Haugschlag.