Sedmnáctidílný seriál turnajů hráčů od 50 let rychle spěje do svého závěru. Na Čertovu Břemeni se hrálo ve třech pánských a jedné dámské kategorii na stablefordové body. V celkovém pořadí se nic moc neměnilo.

Další turnaj se hraje v rakouské Weitře.

Výsledky z Čertova Břemene – Muži do 64 let: 1. L. Dobrovolný (Telč) 43 bodů (86 ran), 2. Z. Dvořák (Č. Břemeno) 38 (83), 3. M. Benko (Svob. Hamry) 35 (95), 4. J. Škopek (Mnich) 34 (83), 5. J. Bruner (Bechyně) 34 (91).

Muži 65 – 68 let: 1. 1. F. Porzer (Kestřany) 45 (88), 2. M. Trojan (Telč) 42 (85), 3. T. Burian 57 (88), 4. J. Roubín (oba Č. Krumlov) 36 (88), 5. W. Jenšík (N. Bystřice) 35 (95).

Muži 69+: 1. J. Dvořák (Hostivař) 41 (90), 2. P. Podlaha (Č. Krumlov) 35 (105), 3. V. Dolejší (Telč) 35 (94), 4. F. Malý (Pyšely) 34 (101), 5. P. Hejč (Těšetice) 33 (96).

Ženy: 1. L. Nousková (Kestřany) 39 (89), 2. P. Boudová (Hluboká) 37, 3. J. Schrenková (Kestřany) 33 (107), 4. J. Mašková (Hluboká) 33 (106), 5. M. Veselá (Č. Krumlov) 32.

Celkové pořadí – Muži do 61 let: 1. J. Šimek (Hluboká) 433 bodů (13 turnajů), 2. P. Holý 431 (14), 3. M. Nousek (oba Kestřany) 429 (14). Muži 62 – 65 let: 1. F. Mikeš 430 (14), 2. M. Voborník 430 (13), 3. V. Peterka (všichni Mnich) 403 (14). Muži 66 – 69 let: 1. P. Pěkný (Hluboká) 466 (13), 2. W. Jenšík 413 (14), 3. O. Zána (Jihlava) 411 (13). Muži 70+: 1. K Fürst (Telč) 434 (13), 2. M. Žižák (Mnich) 420 (14), 3. Š. Bicera (Bechyně) 420 (14).

Ženy – Do 62 let: 1. L. Nousková 435 (14), 2. J. Škopková (Hluboká) 435 (14), 3. M. Veselá 416 (12). Ženy 63+: 1. R. Skronská (Č. Břemeno) 399 (12), 2. J. Schrenková 383 (12), 3. E. Řeháčková (Mnich) 378 (12).