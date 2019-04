Olomouc - Julie Kovářová má ve své sbírce pět titulů. Volejbalistka Olomouce začínala s volejbalem v Českých Budějovicích.

Jihočeška Julie Kovářová na Hané vstoupí ve čtvrtek do finále | Foto: Deník / Kamil Jáša

Stejně jako v loňském roce budou volejbalistky Univerzity Palackého Olomouc usilovat o titul českých mistryň. Jenomže loni byla Kovářová v dresu Prostějova, který nakonec celou soutěž vyhrál. Letos se Jihočeška pokusí o vítězství v dresu Olomouce. V semifinálové sérii play off extraligy vyřadily hráčky z Olomouce pražský Olymp už ve třech zápasech. V tom posledním doma sice ztratily první set v letošním play off, po výsledku 3:1 však bezpečně došly do finále. "Nebude to nic jednoduchého, ale připraveny jsme pečlivě, chceme samozřejmě zlato," říká Jihočeška, která by v případě úspěchu prožila zlatou tečku za extraligovou sezonou už pošesté.