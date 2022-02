"V prvním výkonnostním koši se tradičně ukázal tým černých, kterému se střelecky dařilo, dokázal ve čtyřech zápasech vstřelit třicet devět branek a obdržel pouze čtyři," pochvaloval si trenér Matyáš Reichl. "Druhý tým byl tentokrát složený z elévů a žákyň vyrazil do Krumlova odehrát třetí koš. V obou zápasech dokázali hráči soupeře přehrát a zajistili si postup do druhého koše."

Matyáš Reichl (Černý tým): "Tento turnaj se nám po herní stránce velmi povedl. Když pominu tři obdržené góly, které nám dokázali českobudějovičtí Štíři nasázet během devatenácti vteřin, tak jsme předváděli po celou dobu pěkný kombinační florbal s velkým množstvím vstřelených gólů. Jsem rád, že hráči každým turnajem převádějí natrénované dovednosti a návyky z tréninku do hry a to se promítá i do finálních výsledků. Chtěl bych všechny pochválit za to, že se v utkání se Štíry nesesypali a dokázali postupně zápas otočit v náš prospěch. Dobrá práce."

Jindřich Král (Bílý tým): "Do prvního zápasu jsme vstoupili lehce ospale, vůbec jsme neplnili, co jsme si řekli před zápasem a přišlo mi, že každý si chtěl hrát spíš to svoje než spolupracovat s ostatními. Druhý zápas byl už o poznání lepší. Znovu jsme si řekli, co bychom chtěli v zápase předvádět a hráči to tentokrát více přenesli do hry. Konečně jsme mohli vidět hezkou kombinační hru s pěkným zakončením. Po ztrátě balónku jsme ihned nezabrali do obrany. Vznikaly tam pak velké mezery, kterých soupeř naneštěstí nevyužil. Jako velké pozitivum vidím předvedenou hru na útočné půlce, kde jsme si dobře hledali místa k zakončení. Chtěl bych tímto vyzdvihnout oba brankáře, kteří předvedli výborný výkon a hráče, kteří na velkém hřišti odehráli svůj první zápas. Je to zasloužených šest bodů a postup do vyššího výkonnostního koše."

Výsledkově:

Černí - Strakonice 11:1, · Černí - 1. FbK Tábor 7:0, Černí - Štíři ČB 4:3, Černí - Milevsko 17:0.

Bílí - Meťák ČB 2:0, Bílí - Český Krumlov 11:5.