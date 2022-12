Přímý souboj o třetí místo v extralize volejbalistů. Série skončila

Jihostroj ztratil první set a nebylo to poprvé. "Odehráli jsme náš klasický první set," myslí si Martin Kryštof. "Pak jsme se výborně vrátili do hry, jak už tady bývá tradicí. Nicméně jsme se sami pohřbili ve třetím setu, kdy jsme Prahu tlačili, ale každý si chtěl povídat s rozhodčím nebo protihráči. Do té doby jsme hráli dobře, ale najednou to bylo, jako když mávnete proutkem – ztratili jsme kvůli tomu koncentraci. Gratuluju Praze, my se v tomhle musíme ponaučit.“

O třetím setu mluvil v pozápasovém hodnocení také trenér Jihostroje Vojtěch Zach. "Začali jsme ho dobře, ale pak jsme bohužel ztratili koncentraci. Tohle je bohužel naše největší slabina a musíme to změnit. Vidím to i na tréninku. To musíme všichni pochopit. Všichni. Jsme jeden tým."

Jihostroj cestuje ve čtvrtek do Zlína.